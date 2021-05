Alegeți să învățați corect noul cod rutier 2021 cu ajutorul celor de la cartidesuflet.ro!

Ideea de a avea un autoturism personal, este una tot mai des intalnita, in special in randul tinerilor, care inca de la varsta de 18 ani, aplica pentru dobandirea permisului de conducere. Totusi, trebuie mentionat si faptul ca, punerea in circulatie a unui autovehicul pe drumurile publice, implica o responsabilitate extrem de mare, fapt pentru care, cunoasterea legislatiei rutiere in vigoare, este absolut esentiala.

Regulile de circulatie sunt concepute pentru a va proteja pe dumneavoastra si pe ceilalti soferi de pe drum, cat si pentru pietoni. Exista reguli de circulatie atata la noi in tara, cat si in alte state ale lumii, unele identice sau similare cel putin, unele cu totul diferite sau inexistente conceptual de la o tara la alta.

Cel mai important de inteles, este faptul ca, aceste reguli de circulatie au fost create cu scopul de a proteja oamenii, astfel incat, sa poata fi evitate cat mai mult posibil, orice situatie neplacuta.

Una dintre cele mai mari probleme ale sigurantei traficului rutier, se refera la depasirea limitelor de viteza pe un anumit sector de drum. Exista relatii directe puternice intre viteza cu care conducem si riscul implicarii intr-un accident sau chiar si ranile suferite in urma unui accident auto. Este necesar ca regulile sa fie respectate de fiecare cetatean. Fiecare tara are propriile reguli si reglementari privind siguranta rutiera in interesul cetatenilor, reguli care de asemenea sunt similare in cel mai mare procentaj.

Importanta regulilor de circulatie poate fi observata daca analizam numarul accidentelor care au loc zilnic. Este necesar sa avem reguli stricte de circulatie pentru drum, dar este tot mai importanta ideea de a respecta aceste reguli, astfel incat sa ne putem mentine in siguranta, in orice moment pe care il petrecem in masina in traficul rutier.

Pe scurt, cea mai mare parte a accidentelor, au loc din iresponsabilitatea soferilor care fie nu cunosc ca la carte legislatia rutiera in vigoare, ori pur si simplu nu sunt atenti constant la modul in care se desfasoara traficul in acel moment.

Astfel, trebuie respectate regulile pentru mentinerea disciplinei pe drumuri si mai ales pentru propria noastra siguranta. Singura solutie pentru a evita aceste accidente ar trebui sa urmam regulile care sunt facute pentru controlul traficului, doar prin aceasta vom invata importanta regulilor de circulatie in viata noastra. Regulile sunt acolo pentru a ne pastra in siguranta prin respectarea lor este in interesul nostru.

In cazul celor care doresc sa obtina permisul de conducere si invata la zi legislatia, lucrurile sunt destul de simple. Constant de la an la an, vor aparea noi si noi legi cu privire la legislatia codului rutier, practic putem vorbi despre noul cod rutier care trebuie studiat, astfel incat sa fiti la curent cu cele mai noi modificari. Tocmai din acest motiv, orice sofer trebuie sa se documenteze si informeze periodic, astfel incat sa poate avea garantia ca nu va gresi cu nimic in trafic, cu nimic care poate pune in pericol siguranta traficului rutier.

O documentare buna in acest sens, se poate face atat online, cat si prin intermediul unor carti legislatie rutiera actualizate, mai concret, prin intermediul noului cod rutier al anului curent.

