Președintele Iohannis, un nou apel la români privind importanța vaccinării anti-Covid: „De succesul vaccinării depinde redeschiderea completă a tuturor sectoarelor!”

Klaus Iohannis a făcut primele declaraţii după discuţiile pe tema campaniei de vaccinare la care au participat premierul Florin Cîţu, cei doi vicepremieri, dar şi mai mulţi miniştri.

Klaus Iohannis a declarat că maratoanele de vaccinare au fost un succes şi atrage atenţia asupra faptului că până când nu va fi vaccinată suficientă populaţie, pandemia nu se va termina.

„Campania merge bine, maratoanele de vaccinare au fost un succes. Trebuie să aducem vaccinul mai aproape de oameni. De succesul vaccinării depinde redeschiderea completă a tuturor sectoarelor. Primarii, indiferent de culoarea politică, trebuie să se implice activ în campania de vaccinare. Trebuie să acționăm mai intens și în zona rurală.

Oamenii trebuie să fie informați, în localitățile mici să se meargă din poartă în poartă. Aici intervin centrele mobile. Este important să mergem noi către oameni, iar autoritățile locale să le ofere vaccinul. De vaccinare depinde redeschiderea completă a României. Obiectivul campaniei de vaccinare este de a reduce numarul imbolnavirilor de covid.

Atrag atentia asupra unui potenital pericol. Pe masura ce epidemia scade in intensitate, exista posibilitatea ca unele persoane sa considere ca nu mai are rost sa se vaccineze. Pana cand nu vom fi vaccinati intr-un procent semnificativ, pandemia nu se va termina.

Nu ezitati sa va vaccinati. Reîntoarcerea elevilor la scoala este o prioritate. Deciziiile in educatie s-au luat pe baza unor scenarii în mod direct cu incidenta din localitatea respectivă. Ne aflam aproape de momentul in care elevii isi pot relua orele in format fizic.

In privinta evenimentele culturale este imperativ sa gasim solutii pentru redeschiderea mai multor tipuri de evenimente atat in interior cat si in exterior”, a declarat Iohannis.

Președintele României, Klaus Iohannis, se declară optimist de modul în care decurge campanie de vaccinare și anunță că în perioada următoare o să fie implementate noi măsuri atractive. În acest fel, spune Iohannis, autoritățile încearcă să vaccineze un număr cât mai mare de persoane.

„În privința evenimentelor culturale, este imperativ să găsim soluții pentru redeschiderea cât mai multor tipuri de evenimente, atât în exterior, cât și în interior. Este evident rolul important pe care îl are cultura în revenirea la normalitate. Mă bucur că sunt proiecte pilot în acest domeniu și sper că în curând artiștii își vor putea relua contactul nemijlocit cu un public cât mai larg. I-am cerut în mod expres ministrului Culturii să fie deschis la toate soluțiile care sunt sigure din punct de vedere sanitar și care îi pot ajuta pe cei din industria spectacolelor, unul dintre domeniile cele mai afectate de restricțiile impuse de pandemie.

Mă bucur că sunt proiecte foarte bune pregătite și sunt foarte convins că, în săptămânile care urmează, campania de vaccinare va primi noi forme atractive și sper foarte mult că putem să-i convingem pe majoritatea românilor să se vaccineze ”, a mai spus Klaus Iohannis.