Marcel Ciolacu nu mai acceptă compromisuri: „PSD va depune o moțiune de cenzură!”

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a explicat ce va face la întâlnirea pe care o va avea joi cu premierul Florin Cîţu, pentru a discuta pe marginea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Ciolacu a asigurat că delegaţia PSD va merge la guvern atât cu proiecte, cât şi cu metodologia de implementare a acestora.

Marcel Ciolacu a participat miercuri la emisiunea lui Victor Ciutacu, Punctul Culminant, de la România TV, unde a vorbit despre invitaţia pe care premierul Florin Cîţu i-a făcut-o de a merge joi să îşi prezinte ideile legate de PNRR.

„Ma bucur ca in sfarsit guvernul a considerat necesar sa discute PNRR si cu opozitia. Acest plan nu este nici al guvernului, nici al opozitiei, este al Romaniei. Guvernul trebuie sa aduca cat mai multi bani in Romania pentru a creste nivelul de trai al romanilor.

Noi am discutat cu mai multi comisari europeni si am explicat ce ar trebui sa cuprinda, pentru ca este un program pentru reforme, nu pentru firmele unora si pentru consultanta. Cred ca exista stat de drept, exista DNA. Veneau mereu si spuneau ca PSD-stii fac si dreg, dar ce facem cu cele 3 milioane de teste rapide, din care am folosit doar 1%. Aceste lucruri se vor deconta atat politic, cat si juridic.

Am hotarat sa mergem cu un reprezentant al patronatelor si cu unul din partea sindicatelor. Daca nici firmele romanesti nu au gasit o parghie pentru o discutie cu domnul prim-ministru, atunci o vom inlesni noi.

Eu nu am mofturi cand e vorba de lucruri pe care trebuie sa le construim pentru Romania, merg oriunde. Am vazut ca-i place in Vama Veche, daca vrea, merg si acolo, nu am astfel de arogante. Fiecare dintre noi hotaram cat de mult ne respectam pe noi. Domnul Citu nu m-a jignit pe mine, s-a jignit singur. Inseamna ca nu a inteles jocul politic, iar aceasta aroganta mereu este decontata.

Noi mergem cu anumite solicitari, cu mecanisme clare de implementare. Avem nevoie de a aduce pana la ultimul euro pentru acest PNRR”, a spus Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a fost întrebat despre războiul pe care secretarul general al social-democraţilor, Paul Stănescu, a anunţat că îl va duce partidul său cu coaliţia de guvernare.

„Eu cred categoric ca PSD va depune o motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara. Este pentru prima oara dupa Revolutie cand se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni de la alegeri. In afara de cea mai mare greseala a PSD, cand l-a schimbat pe Sorin Grindeanu. Cand se va forma o masa critica in Parlament, atunci va cadea guvernul. Noi avem de-a face cu o confiscare a unui castig al unui partid politic. PSD a reconfirmat ca este cel mai mare partid si a castigat alegerile. Presedintele si-a dorit ‘un guvern al sau format din partidele care au pierdut alegerile.

Vom arata tot ceea ce face acest guvern, care repet, nu este un guvern castigator. Stiti ca si acum Spitalul Foisor este inchis, pentru ca mai exista un bolnav de Covid? L-au externat si pe acela. Ne miram ca suntem pe locul 10 in lume la mortalitate excesiva in lume. Ca sa spunem mai clar, au omorat oamenii cu zile, pentru ca bolnavii cronici nu au avut acces la ingrijiri medicale. In loc sa aiba razboaie cu PSD, mai bine se ocupau de asta.

Ce vor romanii? Pandemia nu a trecut, avem o relaxare pentru ca numarul scade, dar revine. A zis ca face 10,7 milioane de vaccinuri. Intre timp au schimbat, au zis ca fac 4 milioane. 80% dintre romani nu sunt vaccinati cu ambele doze, nu au o campanie coerenta de vaccinare, atat pentru urban, cat si pentru rural.

Acum avem relaxare, acum putem sa iesim, pana acum nu am putut sa-i indemn pe colegi si pe sustinatori sa iasa in strada, ar fi insemnat sa-i imbolnavesc cu mana mea.

Nu au notiuni elementare de functionare economica. Au desfiintat masura 3 pentru ca erau prea multi care se calificau, daca va dati seama. Nu au dat voucherele de vacanta, care ar fi creat o supapa pentru atat de incercata HoReCa. Avem si noi informatii din partea CE, daca nu avem acces la informatii din partea transparentilor de la noi. Am aflat cum s-a dus domnul Oros la Comisie. S-a dus cu planurile de irigatii de pe vremea lui Ceausescu. Oamenii aia au zis „domnule, esti om serios?”. S-a modernizat tehnologia in 30 de ani, nu mai suntem cu canalul. A fost atat de nepregatit incat in acest moment in PNRR nu este niciun euro pentru irigatii, cand noi avem nevoie de un plan national pentru un sistem de irigatii”, a adăugat Marcel Ciolacu.