Ponta îi felicită pe rapidiști pentru revenirea în Liga I: „O țară fără sport și fără cluburi organizate profesionist este o țară tristă!”

Liderul Pro România, Victor Ponta, salută revenirea Rapidului în Liga I.

„Desi am fost si voi ramane toata viata “stelist” ma bucur si ii felicit pe cei de la Rapid pentru revenirea in Liga 1 – acolo unde le este locul! Asa cum ma bucura faptul ca “rivalii istorici” de la Dinamo au ramas in Liga 1 !