12 ani de lectură cu Libris.ro: ce s-a schimbat în piața online de carte. Lectura, încotro?

Libris aniversează 12 ani de activitate în mediul online. Cu aproape 14 milioane de cărți vândute, librăria Libris.ro este o destinație pentru achiziții culturale a peste 2 milioane de clienți din întreaga țară. Cu ocazia aniversării, Libris surprinde schimbările majore care au marcat piața de carte din România în ultimii 12 ani.

12 ani de lectură

Libris.ro a analizat vânzările proprii de carte de la înființare și până în prezent și a extras 12 detalii care marchează evoluția, dar și experiența librăriei pe piața de carte din România.

2009: Libris, o librărie fondată în 1991 în Brașov, lansează Libris.ro, cu un stoc de 19.000 titluri și trei angajați, care duceau comenzile într-un ghiozdan la firma de curierat sau oficiul poștal.

2010: Într-un an marcat de revenire economică după ceea ce părea pe atunci cea mai grea criză a vieții noastre (realitatea demonstrând între timp că ne înșelam), cele mai vândute volume pe Libris.ro erau Liderul Receptiv (Michael Carroll) și Eșecul În Afaceri: 10 Reguli De Urmat (Donald R. Keough).

2011: Cel mai activ cititor și client al Libris.ro plasează prima sa comandă. Prima dintr-un șir lung de peste 1000 de comenzi, însumând peste 6.582 cărți.

2012: Odată cu creșterea popularității rețelelor sociale, scriitorii încep să se apropie mai mult de cititori, crescând comunități de pasionați de lectură. Libris.ro începe pregătirea unui amplu demers de susținere a autorilor români. Câteva luni mai târziu, acesta prinde contur sub umbrela “Autorul Lunii”, care devine instrumentul lunar prin care publicul Libris.ro are acces la cărți cu autograf ale unor scriitori români consacrați sau aflați la început de carieră. Campania continuă și în prezent, de-a lungul anilor peste 20.000 volume cu autograf ajungând în casele românilor.

2013: Libris.ro introduce funcționalitatea “Răsfoiește”, care permite vizitatorilor să citească extrase din volumele listate pe site, un pas important pentru amplificarea experienței cititorilor.

2014: Libris.ro s-a alăturat Organizației „Salvați Copiii” în proiectul de reducere a mortalității infantile în România. Proiectul demonstrează că cititorii sunt conștienți că împreună putem ajuta la schimbarea în bine a societății românești și donează atunci când comandă cărți pe Libris.ro, pentru dotarea cu echipamente medicale a 14 unități medicale din România. Valoarea totală a sumei donate de Libris.ro și cititorii Libris.ro către Salvați Copiii se ridică la 500.000 euro.

2015: Romanul Fluturi vol. 1 + 2 al româncei Irina Binder depășește toate bornele de vânzări și devine cel mai vândut volum pe Libris.ro, rămânând până în prezent în topul vânzărilor. Este volumul cu care Irina Binder își cucerește publicul și care îi deschide drumul către cel mai bine vândut autor român. Volumele Irinei Binder vor domina topurile pe Libris.ro până în 2019.

2016: Apare prima carte pentru copii a Ioanei Chicet Macoveiciuc (Prințesa Urbană), “Te iubesc orice-ai face”. Ioana Chicet Macoveiciuc va deveni cel mai bine vândut autor român contemporan de carte pentru copii, fiind depașită în topul general al vânzărilor de carte pentru copii doar de Ion Creangă.

2017: Libris.ro investește 3 milioane de euro într-un depozit modern de carte situat în Brașov, locul care rămâne “acasă” pentru Libris.ro. Capacitatea de livrare a Libris.ro crește, pregătind compania pentru dezvoltare accelerată. Totodată, librăria online demarează campania Respect Yourself -Oferă-ți timp pentru lectură, campanie care încurajează lectura în special în rândul publicului tânăr și copiilor.

2018: Un client din Sălaj plasează cea mai amplă comandă făcută de o persoană fizică, cu 411 cărți. Recordul este depășit doar de o companie, care comandă 775 volume într-o singură comandă, în vara anului 2020.

2019: Apare cartea Pacienta Tăcută (Alex Michaelides), volum care deține cele mai multe review-uri de la cititori: 263. Thrillerul psihologic a ocupat poziția a doua în topul celor mai vândute volume din 2019. Libris continuă demersurile de încurajare a lecturii și lansează în colaborare cu Salvați Copiii România proiectul CarteTeca. O singură carte, șanse infinite!, prin care își propune ca în 5 ani să ajungă în peste 350 de biblioteci ale unităților de învățământ din România, cu donații de volume actuale, care să-i atragă pe copii și adolescenți către lectură. În cele două ediții desfășurate până acum au fost donate aproape 7000 cărți, în valoare de 180.000 lei, către 70 biblioteci școlare.

2020: “Anul pandemiei” aduce către online un număr record de cititori și creșteri impresionante pe categoriile de carte pentru copii, parenting, dezvoltare personală și spiritualitate. Lipsiți de interacțiunile sociale, călătorii și escapade în natură, cititori de toate vârstele se refugiază în cărți și trăiesc experiențe noi prin ochii personajelor preferate. Dornici să înțeleagă mai bine contextul pandemic, clienții caută răspunsurile în cărți. Vânzările volumelor Ciuma (Albert Camus) și Dragostea în vremea holerei (Gabriel Garcia Marquez) explodează.

2021: După o călătorie de 12 ani, Libris.ro are astăzi un stoc permanent de aproape 50.000 titluri și 130 angajați, care expediază zilnic peste 10.000 de volume. Anul 12 al existenței Libris.ro este marcat și de primul târg online de carte și experiențe culturale – LibFest. De-a lungul celor 100 de ore de maraton cultural, au avut loc peste 130 de lansări de carte și dialoguri cu autori și iubitori de carte, care au totalizat peste 1 milion de vizualizări. Peste 240.000 de cititori au trecut pragul virtual al LibFest, iar cea mai bine vândută carte a evenimentului a fost O chestiune de viață și de moarte (Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom). Nevoia de introspecție și autocunoaștere este accentuată în rândul publicului, topul celor mai vândute cărți ale acestui an fiind dominat de volumul Vindecarea copilului interior (Stephanie Stahl).

Lectura, încotro?

De-a lungul anilor, clienții au devenit tot mai digitali, plasând comenzi de pe mobil, procentul ajungând pe Libris.ro la aproape 65% în 2021, și consumând tot mai multă informație în format video. Interviurile din seria Oameni și Cărți, precum și dialogurile culturale din cadrul LibFest au strâns peste 1 milion de vizualizări până în acest moment.

Media de vârstă a celor care fac comenzi la librăria online Libris.ro a scăzut constant. În ultimul an vânzările pe segmentul de vârstă 18-25 de ani au crescut cu 36%, iar cel mai stabil segment de cititori este cel de 25-34 ani, care generează aproape o treime din vânzări.

Tinerii nu sunt singurii care se îndreaptă către lectură, ci, odată cu creșterea popularității comerțului online, și vârstnicii comandă tot mai multe cărți online. Astfel, creșterea pe segmentul de vârstă 60+ a fost anul trecut de 60%.

“De la an la an, vedem un interes tot mai mare din partea cititorilor tineri, care caută atât cărți de dezvoltare personală, cât și titluri actuale. Am putea spune că așteaptă aparițiile noi, cărțile cu buzz, dar și cărțile cu autograf. De asemenea, numărul volumelor alese în faza de precomandă crește constant, fiind un semnal că cititorul român este informat și avid să consume bestsellere locale sau internaționale, a precizat Laura Țeposu, CEO și co-fondator Libris.ro.

Căutările editoriale ale publicului cititor sunt astăzi însă dominate de nevoia de interacțiune, de apropiere și de apartenență. Scriitorii care își construiesc comunități mari, arătând autenticitate în discursul zilnic și care își împărtășesc în mod transparent trăirile și gândurile, sunt cei care reușesc să se apropie de cititori și să vândă cele mai mari volume de cărți. De asemenea, experiențele culturale create, sunt esențiale pentru succesul editorial al unui volum, după cum au arătat și rezultatele târgului LibFest.

“Acum 12 ani provocarea majoră cu care ne confruntam în ecommerce era să creștem încrederea publicului față de acest mediu de vânzare. Astăzi, misiunea noastră este să creăm experiențe autentice, astfel încât fiecare comandă plasată să aducă bucurie și să creeze o interacțiune plăcută. Dintotdeauna ne-am dorit să fim un ajutor real pentru clienți, să avem o selecție vastă de lecturi pe gustul lor, să le prezentăm cele mai interesante apariții editoriale și să oferim mai mult decât un produs -fiindcă pentru noi cartea nu a fost niciodată un simplu produs -ci o experiență culturală. Pasiunea pentru cărți este în ADN-ul echipei Libris, ne place să le cunoaștem, să le descoperim, să le recomandăm. Este rolul în care simțim că facem ce ne place în fiecare zi” – adaugă Laura Țeposu.

Dincolo de volumele de beletristică, atenția cititorilor maturi se îndreaptă tot mai mult către cărțile de dezvoltare personală, în special cele cu valențe în psihologie. În ultimul an, categoria Dezvoltare Personală a crescut cu 93% față de anul anterior, semn că publicul se orientează către volumele care susțin autocunoașterea, introspecția și înțelegerea sinelui. De asemenea, părinții investesc în cărți pentru copii, creșterile pe acest segment fiind de 30-40% în fiecare an.

“Părinții cumpără acum mai multe cărți pentru copii. Dincolo de lecturile din programa școlară, investesc în biblioteci pentru cei mici. Este o tendință extraordinară, iar faptul că le dăm celor mici șansa să crească înconjurați de cărți este probabil cel mai important mod în care putem ajuta generația viitoare să aibă un viitor mai luminos” –mai spune Laura Țeposu.

Topurile ultimilor 12 ani

Top bestseller – cea mai bine vândută carte

2009 – Simbolul Pierdut – Dan Brown

2010 – Liderul Receptiv – Michael Carroll

2011 – Branding pe frontul de est – Aneta Bogdan

2012 – Fii demn! – Dan Puric

2013 – Călătoria – Brandon Bays

2014 – Fluturi vol. 1+2 – Irina Binder

2015 – Fluturi vol. 1+2 – Irina Binder

2016 – Fluturi. Volumul 3 – Irina Binder

2017 – Insomnii – Irina Binder

2018 – Străinul de lângă mine – Irina Binder

2019 – Până la sfârșit – Irina Binder

2020 – Iartă-mă că te-am iubit – Ela E.H.

2021 – Vindecarea copilului interior – Stefanie Stahl

Despre LIBRIS.RO

Fondat în 2009, Libris.ro este o afacere 100% românească și cea mai mare librărie online din România. În 12 ani de la înființare, librăria online Libris.ro a expediat 14 milioane de cărți către 2 milioane de români din întreaga lume. Peste 300.000 de titluri în română și engleză stau la dispoziția cititorilor pe Libris.ro, alături de jocuri pentru copii, board games, muzica, filme și cadouri.

Din decembrie 2014, Libris.ro s-a alăturat Organizației Salvați Copiii în proiectul de reducere a mortalității infantile din România. Astfel, prin intermediul cititorilor care au donat pe site-ul Libris.ro, s-au strâns peste 500.000 euro, sumă folosită pentru dotarea cu echipamente a 14 unități medicale din România, precum și pentru dotarea bibliotecilor școlare din România, prin proiectul CarteTeca.

Din martie 2018, Libris.ro a demarat campania #RespectYourself – Oferă-ți timp pentru lectură, proiect prin care își propune să prezinte lectura din perspectiva unei activități care înseamnă respect față de sine, preocupare pentru autocunoaștere și dezvoltare. Un pas firesc a fost acela de a continua promovarea lecturii și în rândul celor mici, astfel că în 2019 Libris a lansat, împreună cu Salvați Copiii România proiectul CarteTeca – O singură carte, șanse infinite, cu scopul de a aduce în bibliotecile școlare titluri noi, atractive și atât de necesare dezvoltării armonioase a noilor generații.