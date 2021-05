Premierul Citu, transant dupa intalnirea cu Ciolacu: „PNNR-ul este un proiect al guvernului, nu trebuie să meargă in Parlament!”

Florin Cîţu a făcut primele declaraţii după întâlnirea cu Marcel Ciolacu de la Guvern, întâlnire în cadrul căreia s-a prezentat PNNR-ul. Premierul a precizat că discuţiile cu delegaţia PSD nu au fost unele tensionate.

Premierul s-a întâlnit joi cu o delegaţie a PSD pentru a discuta despre Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Marcel Ciolacu a venit la discuţiile de la Guvern pe tema PNRR alături de Dumitru Costin, reprezentantul angajatorilor, şi Florin Jianu, reprezentantul angajaţilor.

„Vor mai fi si alte intalniri. Astazi unele patronate şi sindicate au ales sa faca parte din delegatia PSD, surprinzător dar asta este. Am prezentat PNNR, care a fost apreciat de Comisia Europeană. Am prezentat aceste elemente care au fost discutate in coalitie.

Am prezentat toate capitolele din PNNR cu bugetul aferent. Am intrat si in discutii si despre reforme, lucrurile au fost foarte aplicate. Acest PNNR are o componentă importantă de reforme, o componentă care are in spate voturile romanilor.

PNNR-ul este un proiect al guvernului, nu trebuie să meargă in Parlament. Mă aştept de la cei cu care discutăm să ducă mai departe transparent si onest mesajul pe care îl avem, nu să-l distorsioneze.

Nu a fost o discutie tensionată, nu are de ce să fie altfel ” a declarat premierul după întâlnirea cu delegaţia PSD de la Guvern.