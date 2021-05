Ciolacu și Grindeanu, anunț surpriză despre prezidențiabilul PSD din 2024

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că PSD va organiza alegeri interne pentru a stabili cine să fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 2024, dar nu a exclus ca „personalități” din afara partidului să poată intra în această competiție internă. Unul dintre numele care a început să fie vehiculat este cel al lui Mircea Geoană, fost lider PSD, care în prezent este secretar general adjunct al NATO.

El a reamintit că dorește să schimbe vechea abordare a partidului – care s-a dovedit a fi un eșec – ca președintele PSD să fie automat candidatul partidului la alegerile prezidențiale. „A greși e omenește, a persevera e prostește. Toți președinții PSD dinaintea mea au avut o abordare care nu a funcționat. Eu am zis că voi schimba această abordare. În primul rând, președintele partidului nu mai este neapărat și candidatul la prezidențiale”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seara, la Antena 3.

„Vom declanșa alegeri interne pentru această competiție. Este posibil ca anumiți oameni din afara partidului, dar personalități totuși cunoscute, să poată să intre în această competiție internă a PSD. Acest lucru va duce ca în 2024 PSD să câștige toate alegerile”, a adăugat liderul social-democrat.

Întrebat dacă are vreo discuție cu fostul lider social-democrat Mircea Geoană, ca să candideze la președinție din partea PSD după ce-și termină mandatul de secretar general adjunct al NATO, Marcel Ciolacu a răspuns: „Am avut mai multe discuții. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Am avut și discuții instituționale, ca președinte de partid, și domnul Mircea Geoană ca și secretar general adjunct NATO. Nu am avut niciodată cu domnul Mircea Geoană vreo discuție de candidatură la prezidențiale”, a precizat liderul PSD.

Pe de altă parte, acest subiect, al candidatului PSD la următoarele alegeri prezidențiale, a fost abordat duminică seară și cu prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, la o altă emisiune televizată. El a fost întrebat în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă se gândeşte să candideze la alegerile prezidenţiale din partea PSD. Fostul premier a ocolit un răspuns direct, dar la fel ca Marcel Ciolacu, a subliniat că PSD trebuie să-și schimbe abordarea și să vadă care ar fi cel mai potrivit profil pentru ca un candidat să câștige alegerile. Trebuie văzut „cam ce profil ar vrea nu pesedistul – e important, sunt importanţi votanţii PSD, dar nu ajung ca să faci 50 un pic. Şi atunci asta este abordarea pe care va trebui să o avem şi care să ne ducă la câştigarea alegerilor prezidenţiale”, a arătat Grindeanu.

În acest context, el nu a exclus posibilitatea unei candidaturi din afara partidului, inclusiv a lui Mircea Geoană.