Participarea Simonei Halep la Jocurile Olimpice nu este în pericol!

Directorul tehnic al Federaţiei Române de Tenis, Daniel Dobre, care va reîncepe colaborarea cu jucătoarea Simona Halep, a declarat, luni, la Centrul Naţional de Tenis, că participarea ei la Jocurile Olimpice nu va fi în pericol în urma accidentării sau a perioadei de refacere.

„Simona este bine din câte ştiu eu. Nu am vorbit în fiecare zi cu ea, colaborarea mea cu ea trebuia să înceapă după Roland Garros, dar ştiu că lucrează foarte mult la revenire. A fost în Germania, a făcut nişte infiltraţii, acum este pe partea de fizioterapie, zilnic acordă revenirii trei-patru ore, eu o văd bine din punct de vedere mental. Din câteva discuţii pe care le-am avut o să revină mai puternică, pentru că are încă un cuvânt de spus şi doreşte să atingă anumite obiective. Nu cred că Jocurile Olimpice sunt în pericol pentru Simona Halep. Va juca Wimbledon şi turneele de dinainte dacă totul merge bine. Dacă ar fi avut un sezon plin, poate că era mai uşor. Având în vedere că a stat şi cu umărul o perioadă de timp, o să se adauge şi această perioadă, va avea undeva la trei luni fără turnee, dar Simona este din punct de vedere al talentului foarte sus şi are nevoie doar de câteva zile ca să intre în ritm. Partea cealaltă, mentală, de reintrare în competiţie, eu cred că are experienţa necesară, ştie ce înseamnă să te motivezi, cum să abordezi un turneu mare. Eu o văd bine pentru că va veni cu o poftă incredibilă de a juca tenis, pentru că nu a jucat foarte mult, cu o foame de rezultate”, a declarat Dobre.

Tehnicianul a precizat că e posibil ca accidentările să apară şi în urma unei perioade mai lungi de inactivitate competiţională: „Ea acum încearcă să vadă de unde au apărut aceste probleme medicale, poate că există o suprasolicitare sau anumite fenomene de stres care pot duce la accidentări, dar un sezon atipic în care nu eşti în competiţii, în care te antrenezi altfel, clar că anul care a trecut cu turnee mai puţine, poate afecta starea de sănătate”.

Fostul jucător Ilie Năstase consideră că Simona Halep a luat o decizie foarte bună renunţând să participe la turneul de la Roland Garros.

„Nu ştiu dacă Simona Halep poate rata turneul de la Jocurile Olimpice, depinde doar de ea şi de staff-ul care se ocupă de îngrijirea sa, depinde de perioada pe care trebuie să o aştepte. A făcut foarte bine că nu a jucat la Roland Garros, ea a fost mai tot timpul accidentată la glezne, acum este pentru prima oară când este accidentată la muşchi, este foarte periculos. Va trebui să stea cât timp spune doctorul”, a declarat Ilie Năstase.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a anunţat, vineri, pe Instagram, că nu va participa la turneul de la Roland Garros din cauza accidentării pe care a suferit-o recent la Roma.