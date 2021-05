Auchan extinde programul Zero Risipa în cele 14 magazine de proximitate

Începând din luna mai, programul Zero Risipă lansat de Auchan, un demers ferm și unitar de combatere a risipei alimentare prin valorificarea alimentelor cu un ciclu de viață redus, va fi extins și în cele 14 magazine de proximitate ale retailerului. Acțiunea vine ca o completare a proiectului care se desfășoară deja în hipermarketurile Auchan din țară începând din luna iunie a anului trecut.

Proiectul Zero Risipă, lansat de Auchan în 2020, este una dintre soluțiile propuse de către retailer pentru a reduce risipa alimentară, un fenomen care a luat amploare la nivel global. Acesta presupune identificarea zilnică a alimentelor cu termen de valabilitate scurt, dar care sunt în perfectă stare de consum conform legislației, și comercializarea acestora la prețuri avantajoase. Pe produsele din această categorie se aplică o etichetă galbenă, cu noul preț redus, acestea fiind ulterior expuse în zonele speciale din magazine marcate cu simbolul Zero Risipă.

Disponibil deja în cele 33 de hipermarketuri Auchan, proiectul Zero Risipă se extinde începând cu această lună și în toate supermarketurile și magazinele de proximitate MyAuchan din București (Liberty, Obor, Otopeni 1, Otopeni 2, Rosetti, Luica, Banu Manta), Ilfov (La Strada, Alexandriei, Obregia), Timișoara (Buziașului), Turda, Cluj (Vivido) și Dolj (Universitaria).

„Încă de la lansare, impactul pe care Zero Risipă l-a avut în rândul clienților a fost unul major, atât la nivel de creștere a gradului de conștientizare, cât și în ceea ce privește implicarea activă în combaterea risipei alimentare, iar rezultatele înregistrate ne-au confirmat acest lucru. În mai puțin de un an de la lansare, datorită acestui program am reușit să salvăm peste 2,3 milioane de produse și să activăm o pârghie importantă în prevenirea schimbărilor climatice cauzate de nivelul ridicat de CO2 emis prin acest fenomen de risipă. Așadar, extinderea programului vine ca o completare firească și suntem siguri că numărul celor care se vor alătura demersului nostru de sustenabilitate va crește considerabil”, a declarat Corina Dospinoiu, Responsabil CSR Auchan Retail România.

2,3 milioane de produse salvate prin programul Zero Risipă într-un an

Potrivit retailerului, programul Zero Risipă a generat rezultate semnificative în primul an de la lansare. Astfel, începând cu luna iunie a anului trecut și până în prezent, alături de clienții săi, Auchan a salvat peste 2,3 milioane de produse alimentare, echivalentul a peste 1,4 milioane de mese complete, evitând producerea a 1.755 tone de emisii de gaze cu efect de seră. Prin programul Zero Risipă, Auchan și-a propus ca obiectiv principal să salveze de la risipă alimentele din comerț, în fiecare an, iar pe termen lung, să elimine complet deșeurile alimentare din rețeaua de magazine de pe plan local.

În zonele Zero Risipă din magazinele Auchan se regăsesc produse ambalate dintr-o gamă largă, mai precis din categoriile legume, fructe, carne, pește, brânzeturi, mezeluri, lactate, congelate, sărate, dulciuri, alimentație specială și produse pentru animale, dar și băuturi și produse de panificație, urmând ca proiectul să fie extins și spre alte segmente de alimente.