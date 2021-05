Ludovic Orban pune „punctul pe i”: Nu am spus că se renunță acum la gratuitatea vaccinării!

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat marţi că nu a anunţat că acum se renunţă la gratuitatea vaccinării, subliniind că se va ajunge la un moment dat la mecanismul obişnuit de vaccinare, ca în cazul virusului gripal.

„Modul în care a fost prezentată ştirea nu are nicio legătură cu ceea ce am spus eu. Eu am spus că la un moment dat se va ajunge, cum este la gripă, la o situaţie normală ca de vaccinare gratuită să beneficieze categoriile vulnerabile şi persoanele cu venituri să se poată să se vaccineze, când se va ajunge la nivelul respectiv. Nu în perioadă de pandemie, nu până nu se ajunge la o imunizare colectivă, la procentul care este considerat de autorităţile sanitare. Nu am spus că noi acum nu o să mai dăm vaccinul gratuit”, a spus Orban la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.

Orban a arătat că a discutat cu premierul despre declaraţia sa.

„Sigur că am discutat cu domnul prim-ministru. Am văzut şi declaraţia, am comunicat pe toată perioada asta. Nu este neapărat o contradicţie. Am spus că la un moment dat se va ajunge la…, când nu va mai reprezenta un pericol. Se vede că pandemia de COVID a generat o situaţie economică, socială, psihologică dramatică. Eu nu am spus că acum se renunţă la gratuitatea vaccinării. Se va ajunge la un anumit moment, când va deveni un virus banal, cum este virusul de gripă, să se folosească mecanismul obişnuit de vaccinare”, a explicat Orban.