Victor Ponta, revoltat: „România 2021-și fără Proiectul ELI și cu banii luați ! Într-adevăr “lucru bine facut”!”

Liderul Pro România, Victor Ponta, s-a declarat revoltat după eșecul proiectului ELI, deși în anul 2013, în timpul Guvernării Ponta, acest proiect, cel mai mare proiect de cercetare, a fost finantat din bani europeni (300 de milioane de Euro fonduri nerambursabile)!

„Romania 2021 – si fara Proiectul ELI si cu banii luati ! Intr-adevar “lucru bine facut”

In 2013, dupa o munca de peste un an alaturi de toata Echipa “Ponta” am obtinut pentru Romania ( la Magurele) cel mai mare proiect de cercetare finantat din bani europeni – ELI ( 300 de milioane de Euro fonduri nerambursabile)!

In 14 Iunie 2013, alaturi de Comisarul European J Hahn si de Ministrii Pricopie si Mihnea Costoiu am asistat la demararea lucrarilor – Romania intra pe harta mondiala a Cercetarii !

Dupa care “s-a decis” ca #PuieMonta ! Sa vina Ciolos …. Si cei “frumosi si liberi” ! Sa fim siguri ca nu mai le luam noi banii si proiectele europenilor !

Atat s-au priceput toti cei veniti dupa – incat nici macar nu ne-au primit ca tara ca membru fondator al ELI !

Acum trebuie sa dam inapoi si banii primiti – iar ELI nu functioneaza !

“Ponta Demisia” !!!”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.