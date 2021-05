Adrian Mutu, la un pas să semneze cu nou-promovata FC U Craiova

Adrian Mutu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că se află în negocieri cu nou-promovata FC U Craiova, dar şi cu alte echipe din ţară şi din străinătate, însă a precizat că în momentul de faţă nu a luat nicio decizie.

„Ştiu imnul Craiovei. Tata a fost şi este fanul Craiovei. Eu am crescut de la trei ani cu Balaci, cu Ştefănescu şi toţi ceilalţi. Aşa că sunt obişnuit să aud în casă despre Universitatea Craiova. Sunt în negocieri cu Craiova, dar şi cu alte echipe. Momentan nu am luat nicio decizie. Pot să spun însă că FC U Craiova este o echipă interesantă, ştiu ce atmosferă e acolo, ce rivalitate va fi între cele două Craiove, ştiu ce va fi în oraş. Atât timp cât va rămâne în limita fair-play-ului, atunci rivalitatea va fi benefică fotbalului românesc”, a spus Adrian Mutu.

„La momentul ăsta nu pot să divulg mai multe despre Craiova pentru că nu am ce. Nu e fair-play să zic ceva. În plus, în lumea noastră, să vorbeşti ceva înainte de a face aduce şi ghinion. Aşa că pot spune doar că momentan nu am luat nicio decizie şi că sunt negocieri în curs cu Craiova. Cât mai repede sper să decid unde mă duc, pentru că am dorinţa de a antrena, plus că e şi timpul scurt până începe sezonul. Nu trebuie cineva să mă convingă, e un cumul de lucruri pe care trebuie să le văd pentru a merge la un club. Adică dacă acolo este tot ceea ce îmi doresc eu ca să fac performanţă„, a adăugat fostul selecţioner al naţionalei de tineret a României.