Anthony Fauci, în centrul unui uriaș scandal. Consilierul medical şef al Casei Albe a recunoscut că a finanțat laboratorul din Wuhan!

Anthony Fauci, consilierul medical şef al Casei Albe a recunoscut că Institutul Național de Sănătate (NIH) a finanțat laboratorul din Wuhan, informează Romaniatv.net.

Anthony Fauci a recunoscut că a alocat 600.000 de dolari pentru ca Institutul de Virologie din Wuhan să studieze dacă există posibilitatea ca coronavirusurile de la lilieci pot fi transmise la oameni. Fondurile au fost date laboratorului chinez prin Alianța EcoHealth pentru a sprijini „o colaborare modestă cu oameni de știință chinezi, care erau experți în coronavirus”.

Cercetările au fost realizate de dr. Shi Zhengli de la Institutul Wuhan, care în lucrarea sa, ea i-a mulțumit lui Fauci și Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), care face parte din Institutul Național de Sănătate (NIH) pe care îl conduce chiar medicul-şef de la Casa Albă şi care este listat la sfârșitul lucrării.

Miercuri, în timpul unei audieri a Senatului, senatorul republican de Louisiana, John Kennedy, a pus la îndoială încrederea lui Fauci în oamenii de știință ai laboratorului din Wuhan. „De unde știți că nu v-au mințit și că nu folosesc banii în alte scopuri?”, l-a întrebat Kennedy pe Fauci, la care acesta a răspuns că nu există nicio modalitate de a garanta că oamenii de știință și beneficiarii nu vor minți. „Nu știi niciodată…”, a spus acesta.

În aceste condiţii parlamentarii republicani cer demiterea lui Anthony Fauci, pe care îl acuză că şi-a schimbat declaraţia cu privire la faptul că guvernul SUA a finanțat cercetarea de la Institutul de Virologie Wuhan, scrie The New York Post. În acest sens, senatorul Rand Paul a declarat la Fox News că Fauci nu are dreptul să desfășoare o investigație asupra originilor gripei chineze, afirmând că este compromis de finanțarea laboratorului. „Ar putea exista o acoperire din partea unor oameni ca dr. Fauci de a nu dezvălui nimic pentru că ar putea fi atunci vinovat şi responsabil cu finanțarea acestui laborator. El a aprobat-o personal„, a spus acesta.