Premierul Citu pune „punctul pe i”: „Relatia mea cu Ludovic Orban este foarte buna. Insa PNL si Romania au nevoie de un suflu nou!”

Premierul României, Florin Cîțu, a vorbit despre viitorul partidului si a declarat că prestaţiile sale ca ministru şi apoi ca prim-ministru ar trebui să-i asigure victoria la alegerile pentru preşedinţia PNL.

Florin Cîţu a spus că alegerile din interiorul PNL sunt o ocazie perfectă pentru declanşarea mai multor reforme şi continuarea celor începute şi a adăugat faptul că are cu Ludovic Orban o relaţie bună, instituţional.

„Si PNL si Romania are nevoie de un suflu nou. Toata clasa politica se schimba si este timpul sa aiba loc si in PNL. Romania a iesit cu fruntea sus din pandemie pentru ca a aplicat principii liberale. Dar cred ca este momentul sa fortam un pic, sa ne asiguram de aceasta perioada de 8 ani de zile de guvernare.

PNL este partidul care conduce coalitia de guvernare, dar eu cred ca poate mai mult si are oameni capabili, care nu vor sa mai faca compromisutri si sa nu mai existe momente in care sa nu fie mandri ca sunt membri PNL. Ma stiti deja, eu nu fac compromisuri, nu o sa cedez niciodata in fata PSD, chiar daca am fost cel mai atacat ministru si apoi prim-ministru.

Cel mai important este ca PNL sa poata implementa reformele, astfel incat este necesar sa fim la guvernare 8 ani de zile. Trebuie sa nu mai facem compromisuri, sa numim oameni care sa ne faca mandri pe fiecare post.

Domnul Boc ar putea fi unul dintre vicepresedintii PNL. Valoarea lui Emil Boc este deja cunoscuta, ce au facut primarii din acea zona este ceea ce vreau sa facem in toata tara.

Vom vedea situatia cand depunem motiunile, vom vedea care este numarul filialelor care ma sustin. Din punctul meu de vedere aceasta cursa este deja transata. Am demonstrat ca ministru de Finante, apoi ca prim-ministru. Acum trebuie sa demonstram ca prin liberalism putem arde etape pentru a ne apropia si noi de mijlocul clasamentului in UE.

Este o competitie din care sigur PNL va iesi mai puternic. NU am nemultumiri legat de cum a condus domnul Orban. Lucrurile au mers bine, dar cred ca se poate si mai bine si cred ca sunt omul care poate duce PNL in urmatoarea etapa. PNL este intr-un punct important al istoriei.

Aceasta este o competitie in interiorul PNL, functiile in stat nu au legatura cu aceasta competitie, iar PNL va iesi mai puternic din ea. Singurii care vor sa pice guvernul sau preşedintele Camerei sunt dusmanii nostri, iar noi nu vrem sa dam satisfactie dusmanilor. Premierul este nominalizat de presedinte si sustinut de coalitie, presedintele Camerei este votat de colegi, deci nu se pune problema ”, a declarat Florin Cîţu.

„Este trist sa vezi un coleg ca vorbeste asa. Eu nu sunt de acord si voi vorbi cu domnul Antonel Tanase. Din astfel de idei expuse public cast6iga doar PSD. Nu cred ca este un curent care sa se amplifice, am incredere ca liberalii vor intelege ca este o competitie.

Relatia mea cu Ludovic Orban este foarte buna, din momentul in care am preluat functia de prim-ministru m-am ocupat doar de guvernare, chiar daca nu vorbesc eu foarte mult, nu trebuie sa-mi spuna nimeni ce am de facut.

Relatia cu domnul Iohannis este una buna, institutionala. Presedintele nu se implica in cursa electorala din cadrul unui partid. Cred ca optiunea domnului preşedinte este cand numeste un premier. Cu siguranta vom avea o comunicare mai buna cu Citu premier, si in coalitie lucrurile vor fi transate mai simplu cu mine la conducerea PNL.

De fiecare data cand a fost semnalata public o problema, am actionat. Am trimis Corpul de Control la Apele Romane si deja sunt mai multe rapoarte. Aceste numiri de oameni care nu au competente sunt o vulnerabilitate pentru administratie.

PNL vrea sa fie la guvernare cel putin 8 ani. UItati-va cum si-a revenit Romania din criza generata de pandemie. Am invatat ca avem nevoie de o economie puternica si de oameni sanatosi pentru o economie puternica. Azi rezultatele arata foarte clar ca Romania are cea mai mare crestere economica din UE, deci am reusit sa pastram acest echilibru. Noi avem un optimism bazat pe realitate. Eu nu spun ca va avea Romania cea mai mare crestere, spun ca are, deja de doua trimestre.

Vom ajunge la doi ani fara modificari de taxe. Am trecut prin cel mai mare soc economic din ultima suta de ani, se vorbea de foamete, si totusi am reusit sa platim si pensiile si salariile, le-am si crescut, iar anul asta veniturile nete lunare cresc in aceasta perioada. Romania beneficiaza de o crestere a puterii de cumparare de 4%.

Mai trebuie sa rezolvam ceva, sa nu mai avem cresteri de pensii ad-hoc. Un partid sa stea prost in sondaje inaintea alegerilor, asa ca creste cu 40% pensiile. Ca sa faci asta, trebuie sa iei banii de undeva. PSD de unde ii lua? De la investitii si de la invatamant. Am introdus aceste reforme in PNRR, astfel incat daca o nou putere politica vine si acorda cresteri de pensii ad-hoc, pierde banii din PNRR. Trebuie sa avem un sistem predictibil si sustenabil de crestere.

O reformă de acest gen in sistemul de pensii dureaza aproximativ 7-8 ani”, a mai spus Florin Cîţu la Digi24.