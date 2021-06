Surse: Florin Cîțu, trei filiale dintr-o lovitură. Organizațiile PNL din Vaslui, Timiș și Constanța îl susțin pe premier!

Se dă o luptă crâncenă pentru şefia PNL. Atât Ludovic Orban, cât și Florin Cîțu sunt într-o campanie acerbă în partid în încercarea de a-şi atrage susţinerea cât mai multor organizaţii pentru alegerile din toamnă.

Potrivit unor surse citate de stiripesurse.ro, trei organizații PNL au schimbat tabăra şi îl susţin pe premierului Florin Cîțu la şefia organizaţiei centrale a PNL. Este vorba despre organizațiile de la Vaslui, Timișoara și Constanța – acestea ar urma să își anunțe susținerea pentru premier în perioada următoare. La Vaslui, lovitura este cu atât mai mare cu cât președintele organizației, Nelu Tătaru, a fost ministru în guvernul Orban.

Reamintim că prim-vicepreşedintele PNL, europarlamentarul Rareş Bogdan, a declarat, vineri, că nu există clivaj de vârstă sau geografic în interiorul PNL şi, în context, a enumerat persoane din mai multe categorii de vârstă sau zone ale ţării care îl susţin pe premierul Florin Cîţu pentru funcţia de preşedinte al partidului.

„Acest clivaj pe care unii vor să-l creeze între tineri şi în vârstă nu poate fi considerat aşa. Am văzut atacurile. Domnul Lungu nu este un om la prima…, primarul din Suceava, domnul Flutur, la rândul său; domnul Ciucă, amiralul Chiţac. Deci, domnul Ciucă, ministrul Apărării, amiralul Chiţac, Victor Paul Dobre şi mulţi alţii nu sunt oameni foarte tineri sau la prima tinereţe. Sunt oameni maturi. (…) Importan e cum se simt şi ce gândesc. Această echipă din spatele lui Florin Cîţu este o echipă care îl are şi pe Ionel Bogdan, tânărul preşedinte al Consiliului Judeţean (Maramureş n.red), şi pe Dinu Iancu Sălăjanu, vecinul dumneavoastră, preşedintele Consiliului Judeţean (Sălaj n. red.) şi pe Lucian Bode, unul dintre cei mai buni miniştri”, a spus Rareş Bogdan, într-o conferinţă de presă susţinută alături de premierul Florin Cîţu şi de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Rareş Bogdan a arătat că în rândul susţinătorilor lui Florin Cîţu din PNL sunt bine reprezentate şi toate zonele ţării, nu sunt numai judeţe din zona Ardealului.

„De asemenea, are şi oameni din Sibiu, pe Daniela Câmpean sau pe Raluca Turcan. Dar are şi oameni din Constanţa, din Dobrogea, are oameni din sud, preşedintele organizaţiei, deputat de la Dolj, Fane Stoica, de la Gorj, Dan Vâlceanu, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, excelentul nostru ministru al Energiei, Virgil Popescu, de la Mehedinţi, un alt oltean destoinic. Avem oameni din Moldova, foarte, foarte buni, avem oameni din Dobrogea. Desigur, sunt mulţi şi din Ardeal. Avem din Bucureşti, trei organizaţii de sectoare din Bucureşti, în frunte cu Pavel Popescu, tânărul şi destoinicul nostru deputat, de la Sectorul 4, de la Sectorul 5, Cristian Băcanu, de la Sectorul 2, doamna Anisie…”, a continuat Rareş Bogdan.