Alexandru Dedu: ”Este un lucru bun că vin în România antrenori cu nume grele”

Președintele Federației Române de Handbal salută numirea la Dinamo din viitorul sezon a actualului antrenor al Barcelonei, Xavi Pascual, și spune că există posibilitatea ca acesta să devină și următorul selecționer al naționalei noastre masculine.

” Este un lucru bun că unul dintre cei mai mari antrenori din lume vine în România. În Liga Zimbrilor și Liga Florilor vor fi din noul campionat mulți antrenori cu CV-uri extraordinare și sper ca acest lucru să fie un stimulent pentru antrenorii români. Este foarte probabil ca Xavi Pascual să vină și pe banca tehnică a naționalei masculine, dar în momentul de față la prima reprezentativă masculină există un staff sub contract” – Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

Prezent la Cluj, acolo unde a avut loc turneul final al juniorilor I, șeful handbalului românesc a fost încântat de ultimul act al competiției, dintre echipa la care evoluează fiul său, Călin, Timișoara, și CSM București.

Meciul, câștigat la un gol (27-26) de ”tigrii” pregătiți de Dan Anca și Iulian Stamate, s-a disputat cu spectatori în sală.

”Reîncepem să auzim o tobă în tribune, sportivii se simt încurajați și acest lucru este un pas spre normalitate. A fost un meci frumos, disputat, o victorie la un gol, CSM-ul a fost mai bună în acest meci. CSM București este un club preocupat de partea de juniori și este îmbucurător faptul că un club care an de an este prezent în Final Four-ul Ligii Campionilor arată interes pentru sectorul juvenil” – Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.

Pe ultima sută de metri a sezonului, Alexandru Dedu a ținut să felicite echipa FRH, dar și cluburile, pentru modul în care au gestionat competițiile în timpul pandemiei.

”Sunt mândru și vreau să felicit întreaga echipă FRH pentru că am organizat 300 de turnee în toată România în acest sezon, sunt fericit că am scos-o la cap. Știu că nu le-a fost deloc ușor membrilor afiliați, dar au înțeles ce avem de făcut împreună, iar în momentele grele ne-am strâns și am ținut flacăra aprinsă” – Alexandru Dedu, președinte al Federației Române de Handbal.