Clotilde Armand îi pune la punct pe contestatarii săi: „Unii vor să lipească niște false etichete despre mine și colegii mei””

Clotilde Armand a reactionat, pe pagina personală de Facebook, împotriva celor care o critică. Primărița sectorului 1 se plânge că, în ciuda realizărilor pe care le-a avut, este mereu victima criticilor. Clotilde susține că a scos la iveală corupția din administrația Capitalei și cu toate acestea, lumea tot pe ea o acuză că nu-și onorează atribuțiile profesionale.

„Muncești? Nu e bine! Lupți? Faci scandal! Nu mergi la TV? Nu e bine! Scrii pe Facebook? Nu e bine! De ce nu mergi la TV? Ești politicos? Ești luat de prost! Mafie? Ce-i aia! Publici contractele ”băieților deștepți”? Nu e bine! Restructurezi Poliția Locală în mai puțin de 6 luni? Nu e bine!

Desființezi structurile primăriei prin care s-au scurs prea multe milioane spre partid? Nu bine!

Dai afară angajații cu probleme penale care au devalizat primăria? Sindicatele spun că nu e bine!”, a scris Clotilde Armand pe pagina de socializare.

Clotilde Armand consideră că este acuzată pe nedrept și delară că pentru orice schimbare este nevoie de timp. De asemenea Clotilde mai subliniază că gestionarea problemelor din cadrul Primăriei presupune o „muncă titanică”, de care detractorii ei habar nu au.

„Unii vor să lipească niște false etichete despre mine și colegii mei. Ce vreau să vă spun: în urmă cu câteva minute am plecat de la primărie. O mână de oameni trudesc și la ora aceasta târzie pentru binele nostru. Să știți că noi nu suntem perfecți. Dar suntem cinstiți și competenți. Nu putem să-i mulțumim pe toți chiar dacă ne dorim asta zilnic. Am ajuns la primărie fără să ne plângem, am ajuns să reconstruim sectorul. E singurul țel care contează. Minunile nu se întâmplă peste noapte. Minunile în administrație înseamnă doar muncă titanică. De lozinci și texte politice suntem cu toții sătui. Nu se mișcă o frunză în administrație dacă scrii pe Facebook sau apari la TV. Nu, nu. Acum, aș vrea să vă mulțumesc că ne sunteți alături în aceste vremuri. Mergem tot înainte.” a mai adăugat Clotilde Armand.