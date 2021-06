Ludovic Orban Îl pune la punct pe Rareș Bogdan: „Nu am niciun secret, nimeni nu deţine despre mine informaţii care ar putea să îmi facă rău!”

Ludovic Orban a răspuns avertismentului lui Rareș Bogdan, care a susținut că ar deține informații compromițătoare despre liderul PNL. Orban a precizat că nu îi este teamă de potențiale declarații din partea lui Rareș Bogdan, deoarece nimeni nu cunoaște aspecte care i-ar putea afecta cariera politică.

”Nu am obiceiul să polemizez cu colegii de partid prin mass media (…) Am avut un mandat de negociere, iar dumneavoastră ați fost acolo și ați văzut că nu au mai fost prezenți nici a doua, nici a treia, nici a patra zi. Adică să ignori un adevăr evident, cunoscut de întreaga societate, de întreaga mass media, de toată lumea. Sunt un om care este în activitatea politică de 31 de ani, nu am niciun secret, nimeni nu deţine despre mine informaţii care ar putea să îmi facă rău pentru că Slavă Domnului de-a lungul carierei mele am avut destui adversari şi oricine a avut ceva rău de spus despre mine a spus. Cele mai multe dintre ele neadevărate, chiar calomnii”, a menționat Ludovic Orban, conform stiripesurse.

”PNL este singura formaţiune politică care într-adevăr grupează o elită sau nişte vârfuri ale societăţii şi mai ales, grupează oameni normali, oameni care stau pe propriile picioare, oameni care nu sunt bolnavi de putere, oameni care atunci când ajung în funcţii publice au capacitatea să le gireze cu profesionalism şi în interesul public. Uitaţi-vă la spectrul politic! Mulţi din cei care sunt actori astăzi nici nu ştiu foarte bine ce vor, sunt complet impredictibili, nu au coeziune în acţiune. De multe ori au agende care nu sunt decât nişte agende care nu au alt scop, decât să culeagă voturi. Nu au niciun fel de competenţă şi capabilitate în materie de guvernare. Hai să fim cinstiţi, acum, uitându-ne unii în ochii celorlalţi, şi să recunoaştem că la alegerile parlamentare puteam face mai mult . Eu am făcut o analiză a alegerilor parlamentare pe care nu am mai vrut să o pun în dezbaterea PNL, pentru că noi aveam altă preocupare: Să negociem aşezarea la guvernare. Să încercăm să obţinem poziţiile care să ne permită să luăm deciziile la guvernare. Nu mai avea rost să începem să facem o analiză. Dar fiecare dintre noi trebuie să ne facem o introspecţie, să ştim fiecare cât puteam face mai mult”, a afirmat Orban în faţa membrilor PNL Botoşani.