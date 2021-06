Marcel Ciolacu desfiinteaza strategia de vaccinare a Guvernului Citu

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu critică strategia de vaccinare a guvernului, care a încercat să mobilizeze cetățenii prin mesaje date de politicieni care nu au parte de încrederea populației.

Marcel Ciolacu spune că România a ajuns pe ultimul loc în topul UE al persoanelor vaccinate și este prima țară care a cerut să nu mai primească doze de vaccin. Totodată, liderul PSD dezvăluie că ”am început să aruncăm sute de mii de doze de vaccin”.

”Suntem pe ultimul loc la vaccinare, în UE. Domnul Cîțu spunea că vom vaccina 100.000 de oameni pe zi, că vom ajunge la 10,4 milioane de oameni vaccinați până în septembrie. Azi s-au vaccinat 12.000 (n.r. 13.365). Suntem singura țară din UE care am cerut să nu mai primim vaccin. Am început să aruncăm sute de mii de doze de vaccin. Le scoatem la vânzare.”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.

Marcel Ciolacu acuză guvernul Cîţu şi de faptul că nu a ratat mare parte din redactarea PNRR, astfel încât Comisia Europeană l-a întors, cu observaţii, de mai multe ori.

„Sa nu creada ca eu maine, dupa ce vor forta schimbarea Avocatului Poporului, nu voi vorbi cu comisarii europeni si nu voi spune Comisiei Europene ca fac un atac frontal asupra statului de drept.

In loc sa se ocupe de ce i-a trimis Iohannis acolo, ca romanii nu i-au trimis, ei au un plan facut. Va dau un exemplu: noi am dat o lege ca prioritatea la cumpararea terenurilor sa o aiba romanii. Vor acum, pe repede inainte, sa schimbe legea, ca sa concureze iarasi strainii, dupa un an de pandemie, sa le poata strainii cumpara terenurile agricultorilor care intra in faliment.

Vor sa vanda CFR Marfa, actiunile de la Aeroport, de la Hidroelectrica. Noi am venit cu o lege ca sa nu poata fi vandute companii de stat cel putin doi ani, ca sa isi revina bursele. De ce sa vinzi CEC-ul, in loc sa-l capitalizezi?

Au vorbit 3-4 ani de transparenta si sunt 2 miliarde de euro la 1250 de euro pe zi consultantul, care nu este roman. Consultantul roman primeste 450 de euro pe zi. Toate tarile au obtinut miliarde de euro pe irigatii, Romania a primit 0. Au pornit de la 7 miliarde, au lasat la 3,7 miliarde, au venit cu 0, au fost cu planurile lui Ceausescu ”, a mai spus Marcel Ciolacu.