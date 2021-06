Violonistul David Garrett revine la București și Cluj-Napoca pentru două concerte în cadrul turneului „Alive“ 2022

17 MAI 2022 – SALA PALATULUI, BUCUREȘTI, ORA 20:00

20 MAI 2022 – BT ARENA, CLUJ-NAPOCA, ORA 20:00

„În primul rând este vorba despre dorința de a trăi – dorința de a reveni la viața noastră cu adevărat.”

Violonistul rock star David Garrett a sărbătorit 10 ani de muzică crossover și a susținut concerte emoționante pe numeroase scene din întreaga lume, în turneul „UNLIMITED LIVE” al cărui parcurs conținea și două concerte în țara noastră. Din cauza pandemiei de coronavirus, programul turneului a fost restrâns și, din păcate, nu a mai putut fi reluat.

Acum, artistul revine în atenția fanilor săi cu vești bune și este încântat să-i cucerească încă o dată cu muzica sa în noul turneu – „ALIVE“, ce va debuta anul viitor și reprezintă celebrarea vieții și a reîntoarcerii la normalitate.

Turneul „ALIVE” îl va aduce pe violonistul DAVID GARRETT și pe scenele din România, la București și Cluj-Napoca. Concertele vor avea loc pe 17 mai 2022, la Sala Palatului din București și pe 20 mai 2022, la BT Arena din Cluj-Napoca, ambele de la ora 20:00. Biletele au fost puse în vânzare în rețeaua Eventim.ro, la prețuri variabile în funcție de categoria de loc.

Persoanele care au achiziționat bilete pentru concertele „Unlimited Live”, programate pentru luna octombrie 2021 la București și Cluj-Napoca, rămân valabile în continuare și vor putea fi folosite pentru concertele „ALIVE” de pe 17 mai 2022 (București), respectiv 20 mai 2022 (Cluj-Napoca).

„Așteptam cu nerăbdare să concertez din nou anul acesta, însă din păcate nu va fi posibil. Oricât de mult mă întristează acest lucru, privesc înainte cu optimism și sunt foarte bucuros că anul viitor voi putea să vă prezint noul meu concert „ALIVE” – abia aștept! Vă rog să rămâneți în siguranță și sănătoși, astfel încât să ne putem bucura împreună de concertele din 2022. Sunt nerăbdător să vă revăd pe toți!” – David Garrett

La fel de intim ca un concert în sufragerie, dar la fel de antrenant precum un spectacol susținut pe un stadion, noul turneu „ALIVE” marchează un nou început pentru DAVID GARRETT. Prin abordarea stilului muzical crossover, artistul celebrează viața cu un repertoriu emoționant ce îmbină muzica clasică cu cele mai cunoscute melodii pop, garantând astfel audienței o experiență muzicală de neuitat. Programul concertului „ALIVE” 2022 cuprinde un mix de melodii ce ating sufletele oamenilor, de la piese celebre cum sunt „What a Wonderful World”, „Imagine” sau „Beauty and the Beast”, la imnuri rock precum „Enter Sandman” sau „Paint it Black”, și până la hituri dansabile ca „Happy” al lui Pharrell Williams, „Hit the Road Jack”, „Thriller”, „Bella Ciao” și omonimul „Stayin’ Alive” care vor ridica publicul în picioare. De asemenea, ca în toate concertele faimosului violonist David Garrett, muzica clasică și reinterpretările sale inovatoare vor avea rolul principal.

Compoziții muzicale veritabile precum „Confutatis” de Wolfgang Amadeus Mozart, „Dansul Cavalerilor” de Sergei Prokofiev sau „Simfonia nr. 7” de Ludwig van Beethoven sunt doar câteva dintre momentele artistice care vor completa atmosfera magică a serii.

„„ALIVE” îmbină o mulțime de emoții și stări de spirit, dar în primul rând aprinde dorința de a trăi – de a reveni în cele din urmă la viața noastră de altădată”, spune DAVID GARRETT. „De aceea, am creat un repertoriu plin de speranță, dar care reflectă și durerea pe care am simțit-o cu toții în ultimele luni. Sunt cântece care inspiră la pofta de viață – pline de energie și emoții. Programul concertului cuprinde melodii minunate, magice și abia aștept să cânt live în noul concert „ALIVE””. – David Garrett

„ALIVE” este celebrarea lui DAVID GARRETT, a revenirii sale pe scenă și a împărtășirii bucuriei unui concert LIVE. Este imnul său pentru viață, oda speranței și un manifest pentru puterea muzicii. Viva la vida!

David Garrett: „După ploaie vine soarele, așa se întâmplă în viață, și așa simt și eu despre muzică. Curând va veni ziua când ne vom revedea cu toții din nou. Imaginați-vă cât de grozav va fi!”

Cel mai recent turneu al violonistului David Garrett, „Unlimited Live” a marcat aniversarea celor 10 ani de concerte în stilul crossover, a fost admirat și aplaudat de peste 200.000 de fani.

După întreruperea acestuia din cauza pandemiei de coronavirus și petrecând luni de zile în perioada de distanțare socială, DAVID GARRETT și-a dorit ca prin intermediul turneului „ALIVE” să se apropie mai mult de fanii săi și a creat aranjamente muzicale care să atingă sufletele oamenilor. Astfel, împreună cu trupa sa, alături de care cântă de peste 10 ani, violonistul crossover va aduce pe o scenă mare intimitatea și farmecul unui concert de sufragerie.