Ziua Silvicultorului a fost marcată de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Asociația Administratorilor de Păduri

Ziua Silvicultorului, ajunsă la cea de-a XXXI-a ediție, a fost marcată miercuri, 16 iunie, la Timișoara, printr-un eveniment organizat, în comun, de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Asociația Administratorilor de Păduri.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tánczos Barna, a fost prezent în preambulul evenimentului, participând marți, 15 iunie, la o întâlnire cu reprezentanții tuturor silvicultorilor, cei care activează în cadrul ocoalelor silvice de stat sau de regim.

La evenimentul festiv de miercuri au participat Sorin Ionuț Banciu, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, deputatul Gheorghe Nacov, Teodor Țigan, directorul general al Romsilva, Adrian Crețu, președintele Asociației Administratorilor de Păduri, reprezentanți ai Agenției ”Moldsilva” din Republica Moldova, Gheorghe Gavrilescu, președintele Societății ”Progresul Silvic”, Ion Machedon, președintele Asociației Pensionarilor Silvici din România, sindicate din silvicultură, reprezentanți din mediul academic, parteneri și colaboratori din domeniul silvic și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai autorităților locale.

Este al cincilea an în care Ziua Silvicultorului este celebrată printr-un eveniment comun de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Asociația Administratorilor de Păduri, un semn al unității corpului silvic din România.

Participanții au evidențiat provocările multiple la adresa silviculturii românești, între care criza provocată de pandemia globală, turbulențele de pe piața internațională a lemnului, politicile europene în domeniu, dar și adaptarea la schimbările climatice, cu accentul pe rolul jucat de păduri.

Ziua Silvicultorului este o sărbătoare oficială, inițiată în 1991 și legiferată prin Statutul Personalului Silvic, fiind marcată în fiecare an, în luna iunie, de întregul corp silvic, în parteneriat cu sindicatele și cu celelalte organizații profesionale.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare de păduri proprietatea publică a statului, din care 80% sunt certificate la nivel internațional, 22 de parcuri naționale și naturale cu o suprafață cumulată de peste 850 de mii de hectare și 12 herghelii de stat și patru depozite de armăsari. Romsilva asigură, pe baze contractuale, servicii silvice pentru circa un milion de hectare păduri aflate în alte forme de proprietate.

Asociația Administratorilor de Păduri este organizația profesională a structurilor de administrare sau de asigurare a serviciilor silvice, înființată în anul 2004, care reunește peste o sută de ocoale silvice de regim.

Directorul general al Romsilva, Teodor Tigan: „Numai împreună putem depăși toate provocările, pentru a asigura un management durabil al pădurilor și să lăsăm pădurile frumoase generațiilor viitoare de silvicultori!”

Va prezentam, in continuare, discursul directorului general al RNP-Romsilva, ing. Teodor Tigan, un profesionist in domeniul silviculturii, rostit cu ocazia acestui important eveniment pentru zecile miile de silvicultori care protejeaza atat padurile proprietate publica a statului, dar si pe cele private.

„Silvicultorii din întreaga țară sărbătoresc împreună astăzi, în frumosul oraș Timișoara, a 31-a ediție a Zilei Silvicultorului, o sărbătoare deja intrată în tradiția celor care slujesc pădurea cu atâta devotament.

Mulțumesc reprezentanților Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor că au onorat invitația noastră și ne sunt alături în această zi de sărbătoare a silviculturii românești.

De asemenea, salut prezența colegilor silvicultori din Republica Moldova, de la Agenția ”MOLDSILVA”, prietenii și partenerii noștri de peste trei decenii, cu care am dezvoltat relații cu adevărat frățești și numeroase proiecte comune.

Suntem prezenți aici silvicultori din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, din cadrul ocoalelor silvice de regim, reunite în Asociația Administratorilor de Păduri, partenerii noștri în organizarea acestui eveniment, reprezentanți ai sindicatelor din silvicultură, ai Societății ”Progresul Silvic”, cea mai veche asociație profesională din România, administratori ai ariilor naturale protejate și reprezentanți ai mediului academic.

Suntem împreună, semn clar al unității corpului silvic din România, pentru că numai împreună putem depăși toate provocările, pentru a asigura un management durabil al pădurilor și să lăsăm pădurile frumoase generațiilor viitoare de silvicultori, așa cum le-am moștenit și noi la rândul nostru de la generațiile care le-au îngrijit atât de bine.

Provocările sunt multiple, traversăm perioada pandemiei globale, cu efecte asupra piețelor mondiale și a modului cum ne desfășurăm activitatea, am traversat o perioadă dificilă pe piața mondială a lemnului și a trebuit să ne adaptăm, trebuie să urmărim cu atenție tendințele din Uniunea Europeană și preocupările pentru adaptarea la schimbările climatice, în care pădurile joacă un rol important, și nu în ultimul rând, să răspundem numeroaselor dezinformări și acuzații false care afectează prestigiul breslei noastre.

Avem specialiști foarte buni, pregătiți în universități de elită, avem o cercetare dezvoltată, cu tradiție în domeniul silviculturii, și o resursă umană valoroasă, așadar putem răspunde împreună acestor provocări ale momentului și ale anilor care vor urma.

Știm cu toții că silvicultura este o meserie foarte frumoasă, dar și grea, cu riscuri numeroase. Avem colegi agresați în timp ce apărau pădurile, avem colegi care își desfășoară activitatea în teren, în condiții dificile, și vreau să le mulțumesc pentru devotament, pentru eforturile depuse zi de zi, profesionalism, pentru sacrificiile și munca depusă pentru gospodărirea pădurilor din România, unele cele mai frumoase din Europa.

Le adresez, în încheiere, un sincer ”La mulți ani!” tuturor silvicultorilor din România și să le urez sănătate, multă putere de muncă și realizări pe plan profesional”.

Liderul Federatiei Silva, Silviu Geana: „Nu de puține ori, silvicultorii și-au făcut datoria față de pădure cu mâinile goale, fără uniforme, fără echipamente de protecție adecvate, fără armament de serviciu și fără dotările prevăzute de lege ca fiind obligatorii!”

Liderul Federatiei Sindicatelor Silva, Silviu Geana, a tinut, la randul sau, un discurs foarte bine punctat pe care il prezentam, de asemenea, in continuare:

„În calitate de lider al Federației Sindicatelor Silva doresc să urez tuturor silvicultorilor, lucrătorilor din sectorul silvic dar și celor care se află alături cu sufletul de pădurea românească un sincer și călduros LA MULȚI ANI!

Traversăm cu toții vremuri dificile, suntem parcă mai greu încercați ca oricând, dar sunt convins că prin munca noastră a silvicultorilor, care nu a fost niciodată una ușoară, facem exact ceea ce am învățat pe băncile școlilor de silvicultură – îngrijim și apărăm pădurea, pe care de altfel avem obligația să o respectăm și să o prețuim.

Din păcate, în loc să ne bucurăm de aprecierea societății în care trăim, întrucât putem să ne mândrim cu păduri valoroase, cu arborete unice în Europa și chiar în lume, de la an la an constatăm, că ne facem meseria într-un sector tot mai denigrat, un sector cu activitatea sufocată de supra-reglementare, gâtuit de o legislație stufoasă, greu aplicabilă, de multe ori ineficientă dacă nu chiar inutilă.

Silvicultorul a devenit, din păcate, în ultima perioadă, ”vinovatul de serviciu” pentru aproape orice se întâmplă rău în această țară, fiind de cele mai multe ori condamnat, înainte chiar de a fi judecat, ascultat, întrebat sau măcar consultat.

Ne punem întrebarea firească, Silvicultura românească încotro?

Această ediție a Zilei Silvicultorului ne găsește mai îngrijorați ca oricând de soarta sectorului silvic, de soarta pădurilor românești, de soarta locurilor noastre de muncă, de viitorul familiilor pe care le avem în întreținere și de ceea ce ne va aduce ”ziua de mâine”.

Profesia noastră, meseria de silvicultor mai este oare necesară în societatea românească, mai este ea utilă gospodăririi pădurilor țării sau trebuie înlocuită de activismul deșănțat de mediu, de iluzorii aplicații informatice și de părerile emise de unii semeni de-ai noștri, care și-au descoperit ”brusc” vocația, transformându-se peste noapte în trâmbițași apărători ai pădurilor, păduri care în realitate, sunt apărate de silvicultori, chiar și cu prețul vieții.

Nu de puține ori, silvicultorii și-au făcut datoria față de pădure cu mâinile goale, fără uniforme, fără echipamente de protecție adecvate, fără armament de serviciu și fără dotările prevăzute de lege ca fiind obligatorii.

Deși avem un Statut al Personalului Silvic recent legiferat, acesta nu este aplicat decât parțial, fără recunoașterea condițiilor vitrege în care silvicultorii lucrează și fără a beneficia de condiții decente de pensionare, așa cum se întâmplă cu alte categorii profesionale.

Din păcate, se poate constata ca în ultimii 30 de ani, silvicultorii s-au învățat mai mult să piardă decât să câștige.

Am pierdut din respectul pentru haina verde, am pierdut din suprafețele de pădure, am pierdut din calitatea resursei umane, am pierdut din prestigiu, am pierdut din autoritate, am pierdut din respectul societații, compromisul tinde să devină o regulă și nu o excepție, ne-am îndepărtat de pădure și poate și de anumite valori morale și profesionale.

Toate acestea se înscriu în nota generală a societății românești și din păcate nici silvicultura nu a reușit să rămână neatinsă.

Să fie acesta prețul dezvoltării și al evoluției?

Cred cu convingere însă, că avem cu toții o misiune, deloc ușoară – aceea de a reconstrui și recredibiliza nobila profesie de silvicultor. Vă invit așadar pe toți, să încercăm să devenim parte a soluției și nicidecum a problemei.

Iar daca vom avea priceperea să punem silvicultorul acolo unde îi este locul, în slujba pădurii, și nu pădurea în slujba silvicultorului, vom reuși cu siguranță să schimbăm lucrurile.

Dragi colegi silvicultori, vă transmit tuturor, cele mai alese urări de bine și să nu uităm că trebuie să fim uniți, să nu lăsăm interesul de moment să ne călăuzească pașii în profesie și mai ales să nu uităm că înainte de toate suntem silvicultori și avem menirea de a apăra și îngriji pădurea.

La mulți ani, slujitori ai pădurilor!

La mulți ani, dragi silvicultori!”.