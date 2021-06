Anunț șoc: Naomi Osaka și Rafael Nadal se retrag de la Wimbledon. Spaniolul nu va participa nici la JO de la Tokyo!

Naomi Osaka a anunţat că nu va participa la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon. Anunţul vine la 4 ore de la anunţul lui Rafael Nadal, care a transmis că nu va merge nici la Londra, nici la Tokyo.

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 2 WTA, nu va evolua nici la turneul de la Wimbledon, după ce s-a retras de la Roland Garros, înaintea turului al doilea, deoarece a fost amendată şi ameninţată cu excluderea pentru că a boicotat conferinţele de presă.

„Naomi nu va juca Wimbledon anul acesta. Ea îşi acordă timp cu prietenii şi familia. Va fi pregătită pentru Jocurile Olimpice şi este încântată să joace în faţa fanilor ei de acasă”, se arată într-un comunicat el echipei ei.

Afectată de polemica iscată atunci când a decis să boicoteze presa, Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roland Garros, înaintea meciului din turul al doilea, cu Ana Bogdan. Japoneza a spus că a trecut prin mai multe stadii de depresie după US Open 2018 şi că este o persoană introvertită, care cu greu îşi poate stăpâni anxietatea în public.

Ea s-a retras apoi şi de la turneul de la Berlin, programat în acestă săptămână, prima a sezonului pe iarbă.

Sally Bolton, directorul executiv de la Wimbledon, a dezvăluit că, în acest moment, All England Club se aşteaptă ca Osaka să concureze la turneul, care începe pe 28 iunie.

Rafael Nadal, nr. 3 mondial, a anunţat joi că nu va participa nici la turneul pe iarbă de la Wimbledon şi nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru a preveni orice tip de excese în corpul său.

Rafael Nadal a scris pe Twitter că a decis să nu participe în acest an la turneul de la Wimbledon (28 iunie-11 iulie) şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie – 8 august): „Bună tuturor, este ceva ce nu îmi face plăcere să scriu, dar am vrut să vă anunţ că am decis să nu particip la ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nu este o decizie uşor de luat, dar după ce mi-am ascultat corpul şi am discutat cu echipa mea, înţeleg că este decizia corectă, scopul fiind să îmi prelungesc cariera şi să continui să fac ceea ce mă face fericit, şi anume să concurez la cel mai înalt nivel şi să lupt în continuare pentru obiectivele profesionale şi personale la nivelul cel mai înalt al competiţiei.

Faptul că în acest an sunt doar două săptămâni între Roland Garro şi Wimbledon nu a făcut upoară recuperarea pentru corpul meu după sezonul solicitant pe zgură. Au fost două luni de eforturi mari şi decizia pe care o iau este bazată pe perspectiva pe termen mediu şi lung”, a scris jucătorul iberic, preluat de CNN.