Celebrele grupuri vocale rusești Turesky Choir și Soprano concertează pe 26 iunie în Piața Unirii din Cluj-Napoca

Celebrele grupuri vocale rusești TURESKY CHOIR și SOPRANO concertează pentru prima dată la Cluj-Napoca în cadrul unui eveniment muzical unic, intitulat UNITY SONGS. Concertul va avea loc sâmbătă, 26 iunie, în Piața Unirii din Cluj, începând cu ora 19:30 și face parte din cadrul turneului mondial cu același nume ce traversează peste 21 de țări.

Accesul publicului la concert este gratuit în limita locurilor disponibile și în baza unei rezervări online prealabile obținute de pe platforma online EVENTIM.RO.

Programul concertului UNITY SONGS include cele mai îndrăgite melodii din repertoriul muzicii rusești: de la preferatele tuturor, precum „Katyusha” și „Smuglyanka Moldavanka”, până la muzica legendară „Alarm Bells of Buchenwald” sau „What Do You Know About War”. De asemenea, în semn de apreciere pentru țara gazdă a evenimentului, artiștii vor interpreta și melodii în limba națională.

UNITY SONGS este un proiect al guvernului Moscovei susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse și Fundația Caritabilă „Common Cause” al cărui scop este menținerea legăturilor dintre diferite timpuri și generații. UNITY SONGS este o amintire vie de-a lungul generațiilor și un maraton muzical unic care unește întreaga lume. Astfel, artiștii construiesc poduri de prietenie prin concerte susținute în piețele centrale ale marilor orașe asiatice, europene sau americane.

În perioada anilor 2018-2020 au avut loc concerte în piețele centrale din 16 țări (Israel, SUA, Canada, Germania, Franța, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Austria, Italia, Rusia, Belarus, Slovenia, China, Slovacia și Bulgaria). Fiecare a avut drept scop susținerea legăturilor culturale și consolidarea prieteniei dintre capitalele lumii.

CONDIȚII DE ACCES LA EVENMENTE OUTDOOR:

Concertul „UNITY SONGS” ce va avea loc pe 26 iunie 2021, în Piața Unirii din Cluj-Napoca va fi organizat în conformitate cu regulile și condițiile actuale, impuse de pandemia virusului Covid-19. Organizatorii vor asigura măsurile de igienă și distanțare. Accesul publicului la eveniment este gratuit, pe baza unei rezervări obținute de pe platforma online EVENTIM.RO și cu prezentarea unui document din care să reiasă că este respectată una dintre condițiile de mai jos:

vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2 (10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare);

rezultat negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore;

rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 72 de ore;

persoane care se află în perioada cuprinsă între a-15-a și a 19-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;

minorii vor fi exceptați de la prezentarea acestor dovezi medicale, dar cei cu vârsta de peste 5 ani vor fi obligați să poarte mască;

PROGRAMUL TURNEULUI „UNITY SONGS” 2021: