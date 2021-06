Robert Sighiartău, apel la responsabilitate înaintea Congresului PNL :”Este extrem de important să avem o competiţie bazată pe dialog, pe idei, pe dezbateri privind doctrina partidului, dar şi programul candidaţilor!”

Secretarul general al Partidului Naţional Liberal le cere colegilor să nu se atace între ei mişeleşte, în spaţiul public sau pe Facebook şi prin conturi false.

Robert Sighiartău a declarat marţi seara, în cadrul reuniunii pentru alegerea preşedintelui filialei PNL Târgu Mureş, că formaţiunea trebuie să se reorienteze astfel încât să promoveze oameni cu cariere, care nu depind numai de o funcţie politică, fiindcă cea mai mare temere a politicienilor este să nu îşi piardă funcţiile.

Declaraţiile sunt făcute în contextul în care în septembrie vor fi alegeri în PNL, iar partidul s-a împărţit deja în tabăra Cîţu şi tabăra Orban, care se atacă din ce în ce mai dur cu orice prilej. Secretarul general al Partidului Naţional Liberal vrea o atitudine mai puţin belicoasă din partea ambelor tabere în perspectiva viitoarelor alegeri.

„Trebuie să ne uităm cu atenţie la anul 2024 şi tot ceea ce alegem şi la nivel local şi la nivel naţional trebuie să fie legat de performanţă. (…) Trebuie să punem oameni care nu depind numai de o funcţie politică, pentru că au o mai mare libertate să producă schimbări, să întărească principii şi să schimbe sistemul ăsta infect în care ne aflăm de foarte mulţi ani. Să ştiţi că politicienilor, putem să ne includem toţi, şi inclusiv eu, le e cel mai frică să îşi piardă funcţiile, fiindcă parte din ei nu au ce face în mediul privat. Şi cred că trebuie să punem în fruntea partidelor oameni curajoşi, care au principii şi care au caracter şi care pot să spună lucrurilor, aşa cum mai spun şi eu, în faţă. M-am săturat în politică să ne ascundem pe la spate şi să încercăm să zugrăvim ceea ce nu ar trebui zugrăvit. Noi vrem să schimbăm lucrurile„, a afirmat Robert Sighiartău.

Sighiartău a arătat că este important că în interiorul PNL există competiţie bazată pe idei şi programe, însă trebuie avut grijă cum se duce această competiţie.

„Suntem într-un proces de alegeri interne, PNL are alegeri la patru ani şi ne bucurăm că în PNL, spre deosebire de alte formaţiuni politice, există o competiţie. Este extrem de important să avem o competiţie bazată pe dialog, pe idei, pe dezbateri privind doctrina partidului, dar şi programul candidaţilor pe ceea ce înseamnă 2024, un an în care vom avea patru rânduri de alegeri, europarlamentare, locale, prezidenţiale şi parlamentare deodată. Un an de foc în care Partidul Naţional Liberal trebuie să fie pregătit, trebuie să aibă ce mai bună garnitură şi la nivel naţional, când vom avea un tandem preşedinte-premier, dar şi alţi candidaţi care trebuie să stea bine la cota de încredere şi la alegerile europarlamentare, dar şi la celelalte alegeri. (…) Trebuie să avem mare grijă cum ducem această competiţie fiindcă nu avem voie să ne atacăm între noi mişeleşte, în spaţiul public sau pe Facebook şi prin conturi false„, a spus secretarul general al PNL.

În privinţa viitorului PNL, Sighiartău susţine că doreşte să fie primul partid de dreapta din România care câştigă două cicluri electorale şi guvernează opt ani la rând. „Uitaţi-vă în istoria României şi o să vedeţi că niciun partid de dreapta nu a mai câştigat alegerile consecutiv şi nu a mai guvernat consecutiv România timp de opt ani. Dar pentru asta alegerile din 2024 nu vor mai fi despre ‘Jos PSD!’, vor fi despre ceea ce am făcut, iar soluţia este cea pe care au adoptat-o oamenii de succes din PNL”, a afirmat Robert Sighiartău.