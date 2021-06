Victor Ponta, revoltat: „E o minciună că nu ne lasă Bruxelles să creştem pensiile şi salariile!”

Fostul premier Victor Ponta a intervenit telefonic, miercuri, la România TV, declarând în exclusivitate că România trebuie neapărat să dea drumul la turaţie maximă cât mai multor domenii economice, pentru că la nivel mondial este o cursă a revenirii după pandemie.

Victor Ponta a avut, în mod surprinzător, unele remarci laudative la adresa premierului Florin Cîţu, despre a spus că îl cunoaşte şi că, provenind din mediul privat, se pricepe la economie, dar nu stăpâneşte aparatul administrativ.

„Eu m-am asteptat ca vor fi probleme sociale. Sunt om de stanga, n-am votat cu PNL sau USR. Ce ma uimeste si nu inteleg, de la un guvern de dreapta, ma asteptam sa fie mult mai mult pro business, sa dea drumul la multe sectoare. Ma lovesc zi de zi de oameni care vor sa vina sa investeasca in Romania si imi spun ca nu-i primim cu banii, nu reusesc sa obtina avize, aprobari. De ce ii plimbam?

E o batalie acum pentru cine isi revine mai repede din punct de vedere economic. SUA merge mai repede, tarile din jurul nostru incep, noi… Cred ca Romania are nevoie si de mineri, si de energiticieni, ca nu o sa mergem 20 de milioane in birourile alea din Pipera. Aia ca nu se poate masi mult de 10 lei la alocatii, eu pot sa vorbesc, pentru ca eu in 2015 am gasit a doua zi pentru dublarea alocatiilor, nu pentru 10 lei.

E o administratie care blocheaza tot si daca nu deblocam economia nu or sa fie bani, de unde sa fie, ca ne tot imprumutam. Cand vom lua si banii din planul ala national, Doamne ajuta, dar nici nu a fost aprobat.

Am vazut astazi ca s-au blocat minerii in subteran, ca asteapta un aviz de mai bine de una an. Nu semneaza nimeni si aud ca le e frica de DNA. Dar ai facut ceva ilegal? Daca nu dam drumul la economie nu vor fi bani nici la anul, nici peste doi ani. E o minciuna, nu s-a discutat la Bruxelles ca nu ne dau bani daca crestem pensiile. Legatura e alta, ca e mai usor sa te imprumuti, decat sa incerci sa produci intr-o economie sanatoasa. E o minciuna, cum era si cea cu MCV-ul, ca nu se ridica din cauza PSD, dar uite ca nu se ridica nici acum.

Noi momentan ne imprumutam de bani si nici nu ii tinem in tara, cumparam din Ungaria, Turcia, etc. Este un circuit care duce la faliment. Domnul Citu chiar stie mediul privat, chiar intelege economia, am avut de-a face cu dansul cand eram amandoi in opozitie. Eu cred ca nu are niciun control asupra administratiei, pentru ca nu stii care de unde este.”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Întrebat despre întâlnirea istorică de miercuri, de la Geneva, dintre preşedintele SUA Joe Biden şi cel rus Vladimir Putin, Victor Ponta a spus că pentru România este foarte bine ca marile puteri să aibă întâlniri şi să păstreze relaţii cordiale.

„Poate se supara lumea, dar noi nu contam, nu ne intreaba nimeni pe noi inaintea unei intalniri intre Biden si Putin. Noi avem tot interesul sa se intalneasca, pentru ca atunci cand se bat astia mari, platim noi, aia mici. Deci atata timp cat suntem intr-o tabara foarte clar, si este foarte bine ca suntem parteneri cu SUA, e bine sa existe dialog cu celelalte mari puteri. In masura in care reusim sa dezvoltam ceea ce exista deja, putem sa contam, pe plan regional, pe plan mondial mai greu. Ce doresc eu este sa ne dezvoltam economic, ca eu nu cred ca romanul este speriat daca vine rusul sau chinezul, eu cred ca e speriat daca mai are sau nu loc de munca.”, a mai spus Victor Ponta.