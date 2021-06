Mihnea Ștefan, românul care s-a întrecut cu Max Verstappen!

Mihnea Ștefan, singurul pilot din România care a participat în Formula BMW Talent Cup 2012, și-a început drumul spre monopost la karting. Sportivul s-a întrecut în competițiile din Italia cu doi dintre cei mai cunoscuți tineri piloți din Formula 1, Verstappen și Charles Leclerc.

Mihnea a intrat în lumea fascinantă a curselor de mașini pe vremea când avea doar 4 ani. Tatăl său l-a dus la karting.

„A fost o alegere oarecum ușoară pentru că se trage din familie. Tatăl meu a fost pasionat, dar nu a avut bugetul necesar și atunci mi-a transmis mie această pasiune. Am făcut karting din 2004, iar ultimul sezon l-am terminat în 2014”– Mihnea Ștefan, campion național la karting.

De-a lungul celor 10 ani de karting, Mihnea a avut rezultate extraordinare.

“Am câștigat campionatul național, Campionatul din Sud Estul Europei, câteva curse foarte importante în WSK în Italia, o subdiviziune a Campionatului Mondial de Karting”– Mihnea Ștefan, campion național la karting.

În Italia, s-a bătut în cursele de karting cu piloți care acum concurează în Formula 1.

„Am fost la karting împreună cu Max Verstappen, Charles Leclerc. Sper ca unul dintre ei să câștige sezonul în Formula 1”– Mihnea Ștefan, campion național la karting.

La 15 ani, Mihnea a devenit elev al Academii de pilotaj care continuă formarea tinerilor talentați pe pistă, dar și în afara ei, într-un program de educație complet. „ Am fost învățați cum să acordăm un interviu, cum să purtăm o discuție cu un posibil investitor. Am fost supuși unui regim strict! Au fost momente în care eram treziți la 5.00 dimineața, coboram pur și simplu în pijamale și alergăm”– Mihnea Ștefan, campion național la karting.

În timpul anului petrecut la Formula BMW Talent Cup 2012, Mihnea a concurat în 18 curse, în cele mai țări de pe continent, iar de două ori a prins podiumul.

Un singur punct l-a despărțit pe Mihnea de câștigarea campionatului care i-ar fi deschis noi orizonturi în monopost.

Și-a luat și permis pentru a conduce camionul

Și cum adrenalina și pasiunea îi curg prin vene, de când s-a întors în România, Mihnea face ce știe cel mai bine. Se dă cu mașina pe circuit în etapele de Rotac. Are o echipă formată din băieți la fel de tineri ca și el, care îi sunt prieteni și fiecare știe foarte bine ce are de făcut înaintea unei curse.

Și pe lângă pilotaj, Mihnea s-a mai ales cu un job, singurul din echipă care rămăsese disponibil.

„Am fost nevoit să îmi iau și permisul pentru camion. Nu avem o echipă atât de mare încât să ne permitem și șofer când plecăm la curse, așa că eu conduc camionul în care ne aducem tot ce ne trebuie pentru o etapă și în care dormim. Așa că m-am ales și cu un permis pentru camion” – Mihnea Ștefan, campion național la karting.

Ce e Formula BMW Talent Cup?

Mihnea Ștefan a participat în Formula BMW Talent Cup 2012 și la un program complet de pregătire pentru piloții care voiau să facă trecerea de la karting la monopost. Piloții cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au avut la dispoziție timp de un an 12 evenimente, 18 curse și 80 de ore petrecute pe circuit pentru a-și demonstra talentul la volanul unui monopost BMW de 140 CP, care ajunge la viteza maximă de 230 de km. Examenul final se dădea în Marea Finală, o cursă care avea loc în luna septembrie și în care toți piloții înscriși luptau pentru victorie. Câștigătorul concura gratuit în Formula 3 Germania în sezonul următor, deoarece taxa de participare era asigurată de BMW.

E campion la clasele Race și Clubsprint în Campionatul de Time Attack

Revenit în țară după experiența de la Formula BMW Talent Cup 2012, Mihnea și-a luat un an de pauză, iar după a participat în Campionatul de Autoslalom.

„Practic, în fiecare zi când vii la pistă ai același sentiment ca de fiecare dată, pentru că pasiunea aceasta nu are cum să moară” – Mihnea Ștefan, campion național la karting.

În prezent, tânărul concurează în Campionatul de Time Attack. Formatul Time Attack a devenit una dintre cele mai captivante ramuri ale monopostului actual. Fie că vorbim despre concurenți amatori sau profesioniști, cu mașini sport sau automobile de competiție, recordul turei de circuit îi atrage deopotrivă pe toți pasionații. Pe parcursul a trei sesiuni de antrenamente, două de cursă și o sesiune SuperLap, formatul competiției asigură concurenților un cadru optim pentru a-și dezvolta în mod susținut performanțele.

“Campionatul ROTAC sub egida FRAS a devenit interesant în urmă cu 3 ani, atunci când am participat prima data la volanul unui Renault Clio CUP. Am început ușor, ușor să creștem și să ne dezvoltăm devenind în 2019 și 2020 campion la clasele Race și Clubsprint. Anul 2021 a început excelent pentru noi. Împreună cu Monk Motorsport am reușit să câștigăm toate cele 3 etape disputate până în momentul de față și sperăm să continuăm cu același parcurs până la final “ – Mihnea Ștefan, campion național la karting.