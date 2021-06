Raluca Turcan îl avertizează pe Ludovic Orban: „Vă rog să nu mai atacaţi colegii de partid. Subminați autoritatea miniștrilor!”

Raluca Turcan l-a acuzat pe liderul liberal, Ludovic Orban, că încearcă să submineze guvernarea.

Ministrul Muncii Raluca Turcan şi deputatul Florin Roman l-au atacat dur marţi, în şedinţa conducerii liberale, pe preşedintele PNL Ludovic Orban, reproşându-i atacurile la adresa colegilor şi faptul că a luat decizii fără să se consulte cu colegii.

„Vă rog să nu mai atacaţi colegii de partid! (…) Nu cred că cei din afară sunt interesaţi de frustrările din interior”, i-ar fi spus Raluca Turcan lui Ludovic Orban, potrivit unor surse din partid citate de news.ro.

Raluca Turcan i-ar fi transmis lui Orban că fiecare liberal are dreptul să aleagă pe cine susţine la conducerea partidului, făcând referire la faptul că Orban i-a numit trădători pe unii dintre cei care şi-au anunţat susţinerea pentru candidatura lui Florin Cîţu la conducerea PNL

De asemenea, Raluca Turcan i-a spus lui Ludovic Orban că atacând colegii de partid, subminează autoritatea miniştrilor din Guvernul Cîţu.

”Eu nu am atacat colegii, am făcut declaraţii corecte. Am susţinut toate deciziile guvernamentale. Dacă vi se pare atac să vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi…

Pentru mine e important să existe un echilibru între tinereţe şi experienţă”, a fost replica lui Ludovic Orban, conform surselor citate.

El a susţinut că nu a folosit cuvântul ”lichea”, nu a folosit cuvântul ”trădător”.