Ludovic Orban îi dă replica lui Florin Cîțu: „În Parlament, pentru a putea trece orice proiect de lege trebuie să existe înţelegere în coaliţie!”

Premierul Florin Cîţu a afirmat, marţi seară, că sunt mai multe legi care au trecut de Guvern şi în Parlament s-au blocat şi trebuie găsită o soluţie în acest sens, iar preşedintele PNL Ludovic Orban i-a răspuns joi, prin intermediul presei.

Ludovic Orban a fost întrebat joi ce părere are despre afirmaţia premierului Florin Cîţu, care s-a declarat nemulţumit de faptul că multe proiecte stagnează în Parlament şi că va veni cu OUG din cauza lentorii Legislativului.

„Nu ştiu despre ce lentoare e vorba. În Parlament, pentru a putea trece orice proiect de lege trebuie să existe înţelegere în coaliţie. Vă dau un exemplu pe legea SIIJ. Pe legea SIIJ lucrurile s-au întâmplat în felul următor: noi am convenit în coaliţie cu o formă pe care am şi susţinut-o, am adoptat-o la Camera Deputaţilor, cu 170 de voturi, deci nu foarte simplu, destul de greu, după care ministrul Justiţiei, fără să ne comunice acest lucru, a sesizat Comisia de la Veneţia.

Nu poate nimeni să ne spună că noi întârziem adoptarea legii SIIJ atâta timp cât decizia la nivelul coaliţiei a fost după acest demers de sesizare a Comisiei de la Veneţia, s-a aşteptat punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia, care am înţeles că va fi adoptat în plenul Comisiei de la Veneţia aproximativ în jurul datei de 3 iulie.

Imediat ce vine punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia, o să întrunim conducerea coaliţiei pentru a stabili forma de desfiinţarea a SIIJ pe care o vom susţine şi vom convoca o sesiune extraordinară la Senat pentru a putea adopta acea formă. Nu noi am tergiversat procesul de adoptare”, a explicat Ludovic Orban.

„În cazul alocaţiilor, Guvernul când a emis OUG nu a prevăzut ca următoarea tranşă de creştere să fie la 1 ianuarie 2022, aşa cum a fost discuţia în coaliţie. La Senat s-a depus un amendament care să aducă OUG în cadrul deciziei luate în coaliţie, după care a venit la Camera Deputaţilor.

La Camera Deputaţilor a fost nevoie de mai multe discuţii în coaliţie pentru că nu a existat un suport suficient de mare pentru că au apărut voci, multe individuale, legate de acest subiect şi până la urmă a trebuit să îl rediscutăm în coaliţie astfel încât să ajungem la o formulă comună.

De ce nu a mai fost adoptată în Camera Deputaţilor? Pentru că PSD a atacat la CCR şi noi când am luat decizia în cadrul coaliţiei am spus foarte clar, încercăm să o trecem la Cameră dacă putem în termenul de până în data de 1 iulie. Dacă nu putem lucrul aceasta, se va hotărî lucrul acesta prin OUG de către Guvern”, a precizat Orban.

De asemenea, el a mai fost întrebat despre afirmaţia lui Florin Cîţu potrivit căreia şedinţele Biroului Executiv se desfăşoară ciudat.

„Nu sunt comentator al spuselor colegului meu. În ceea ce priveşte reuniunile Biroului Executiv, ele se derulează conform prevederilor statutare, cu ritmicitatea care este prevăzută de statut, ele dau posibilitatea exprimării oricărui membru al BEX, ba chiar permit participarea unor oameni care nu fac parte din Biroul Executiv, care au lucruri de spus”, a afirmat Ludovic Orban.

