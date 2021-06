Premierul Cîțu, revoltat: „Au fost bani, dar au fost folosiți prost. PSD în loc să modernizeze România, a ținut oamenii blocați în sărăcie!”

Florin Cîțu a făcut declarații de presă în cadrul vizitei la Piatra Neamț, iar premierul a subliniat nevoia de investiții în regiunea Moldovei, dar și necesitatea existenței unor centre de vaccinare pentru a preveni valul patru al pandemiei.

Florin Cîțu a făcut o vizită la Piatra Neamț, unde a făcut declarații de presă în cadrul cărora a declarat că regiunea Moldovei are nevoie de investiții masive, iar focusul va fi construirea Autostrăzii Moldovei și Autostrăzii Unirii.

„Am fost vineri în județul Neamț și am transmis un mesaj ferm: Moldova are nevoie de investiții! E clar că în ultimii ani, câteva zone din România au fost lăsate în urmă de administrațiile PSD. Au fost bani, dar au fost folosiți prost: în loc să fie folosiți pentru investiții, au fost direcționați către asistență socială. Adică în loc să modernizeze România, au ținut oamenii blocați în sărăcie. Schimbăm asta, investițiile sunt cheia și pentru a scoate zonele defavorizate din sărăcie. Pentru regiune, Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii sunt priorități!

Am văzut și un centru medical din cadrul Spitalului „Sfânta Precista”, care va fi restaurat și extins. Proiect care a început din 2016, cu finanţare din guvernul Cioloş, continuat anul acesta de Compania Națională de Investiții. Soluția liberală pentru România sunt investițiile!

Am vizitat un centru de vaccinare din comuna Horia. 50% dintre cetățeni erau vaccinați, deși județul nu stă foarte bine în clasament. Am mers și la un centru de vaccinare din municipiul Roznov. Oamenii trebuie să înțeleagă că vaccinarea este singura soluție de a opri valul patru.”, a declarat premierul.

Premierul Cîțu a adăugat că investiţiile prin PNDL vor continua şi toate facturile pentru lucrări vor fi plătite.

„Prioritatea acestui Guvern o reprezintă investiţiile. Atunci când aloci mai multe resurse către investiţii, se întorc mai mulţi bani la buget şi nu invers. Prea mulţi ani de zile (…) banii s-au dus către asistenţă socială. Nu dezvolţi o ţară, nu modernizezi o ţară alocând bani către asistenţă socială. Din contră, îi faci prizonieri pe acei oameni în sărăcie. Soluţia liberală de a scoate România din sărăcie o reprezintă investiţiile. Am investit, avem creştere economică, vom avea printre cele mai mari creşteri din Uniunea Europeană şi veţi vedea că atunci vom avea şi bani să plătim şi pensii mai mari, şi alocaţii, şi salarii. Dar doar aşa merg lucrurile, întâi investeşti şi apoi poţi să împarţi, pentru că altfel nu ai ce să împarţi. Împarţi doar împrumuturile.