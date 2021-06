Eurodeputatul PPU (s-l), Maria Grapini, cere explicații Comisiei Europene în privința implementării programelor de screening pentru hepatita C

Europarlamentarul PPU (s-l), Maria Grapini, împreună cu mai mulți colegi din mai multe grupuri politice, au adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris pe tema implementării programelor de screening pentru hepatita C, în UE.

Eurodeputații semnatari au atras atenția că deși Organizația Mondială a Sănătății a stabilit un obiectiv ambițios de eradicare a virusului hepatitei C (HCV), până în 2030, se estimează că aproximativ 112.500 persoane mor, în fiecare an, de cancer hepatic și ciroză asociate infecției cu HCV, în regiunea europeană a OMS.

De asemenea, eurodeputatul Maria Grapini și colegii săi au punctat faptul că prevenirea și combaterea cancerului reprezintă una dintre principalele priorități ale Comisiei, în domeniul sănătății, în perioada actuală. De asemenea, mai susțin eurodeputații semnatari, în Planul european de combatere a cancerului, Comisia a declarat că va ajuta statele membre să prevină cancerul hepatic și de stomac asociat infecțiilor cu HCV și Helicobacter pylori prin promovarea prevenirii cancerului infecțios. Dat fiind că aceste boli pot fi vindecate, este important să se pună accentul pe screeningul lor, mai ales dacă se are în vedere că pacienții infectați cu HCV nu prezintă inițial simptome specifice și pot infecta alte persoane fără să știe, au mai precizat europarlamentarii.

În context, Maria Grapini și colegii săi din PE au adresat, punctual, următoarele întrebări Comisiei Europene:

1.Când vor fi lansate inițiativele de eradicare a HCV și care sunt termenele-limită ale proiectelor viitoare? A fost planificat deja conținutul acestor proiecte?

2.Având în vedere diferențele semnificative dintre statele membre în ceea ce privește programele naționale de prevenire și măsurile de monitorizare a HCV, există planuri de lansare a unor programe pilot de screening pentru HCV – de exemplu, prin identificarea grupurilor de risc la nivelul îngrijirilor medicale primare?

În numele Comisiei Europene, a răspuns comisarul pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, Stella Kyriakides.

Potrivit comisarului pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, Comisia sprijină obiectivul eliminării hepatitei C virale, până în 2030, și ia măsuri de prevenire a hepatitei C prin intermediul programelor UE în domeniul sănătății. De exemplu, a adăugat Stella Kyriakides, acțiunea comună privind prevenirea virusurilor imunodeficienței umane (HIV) și a infecțiilor asociate și reducerea efectelor nocive (HA-REACT), care s-a derulat în perioada 2015-2019, a avut ca obiectiv principal prevenirea hepatitei C și B, a HIV și a tuberculozei, în rândul consumatorilor de droguri din Europa.

Alte exemple, a mai spus înaltul oficial european, sunt proiectul HepCare Europe, care s-a derulat în perioada 2016-2019, cu obiectivul de a oferi un model de asistență integrată pentru tratamentul hepatitei C, și Acțiunea comună INTEGRATE, aflată în desfășurare, care se derulează în perioada 2017-2021 și care se axează pe modul în care instrumentele eficiente de diagnosticare și tratament în cazul unei singure boli – și anume HIV – pot fi utilizate în hepatita C.

“Planul european de combatere a cancerului va sprijini, de asemenea, prin intermediul programului EU4Health, depistarea timpurie a hepatitei C. Acest lucru va ajuta statele membre să depisteze și să trateze timpuriu pacienții cu cancer hepatic. În ceea ce privește lansarea unor programe-pilot de screening – de exemplu, prin identificarea grupurilor de risc, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) monitorizează prevalența și testarea hepatitei C în UE și oferă orientări tehnice statelor membre pentru a-și completa politicile în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare a programului de screening pentru hepatita C”, se mai arată în răspunsul transmis de comisarul pentru Sănătate și Siguranță Alimentară.

Stella Kyriakides a conchis că ECDC a publicat recent un instantaneu al testelor de depistare a hepatitei C în UE, dezbătând, în context, progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivului de testare pentru 2020 al planului de acțiune al Organizației Mondiale a Sănătății pentru regiunea europeană, punând accentul pe populații-cheie, și anume, pe persoanele aflate în închisori, consumatorii de droguri injectabile, migranții în UE, femeile însărcinate (din cauza riscului pentru copil) și persoanele afectate de HIV.