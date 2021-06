Premierul Cîțu îi desființează, de la tribuna Parlamentului, pe liderii PSD: „Coaliția este puternică, unită și pregătită să guverneze cel puțin 8 ani de-acum încolo!”

Premierul Florin Cîțu a acuzat PSD, în Parlament, la dezbaterea moțiunii de cenzură, de sabotarea tuturor acțiunilor coaliției.

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit marţi în şedinţă comună pentru a dezbate şi vota prima moţiune de cenzură împotriva actualului Executiv, iniţiată de PSD şi intitulată „România EŞUATĂ. Recordul «fantastic» al Guvernului Cîţu”.

Şeful Guvernului a adăugat că nici măcar în glumă nu ar contribui la a îşi da jos propriul Guvern pentru ca apoi să guverneze alături de PSD. El a mai precizat că guvernarea este puternică, unită şi pregătită să guverneze în următorii 8 ani, iar PSD a dezvoltat o obsesie personală în ceea ce îl priveşte.

„Două moțiuni simple depuse împotriva mea de PSD. Să nu mai amintim chemări la ora prim-ministrului. Românii au înțeles concluzia. Social-democrații văd în mine cel mai mare inamic al lor. De ce? Pentru că sunt singurul care s-a opus sistematic și vehement oricărei colaborări cu PSD. Toți Românii trebuie să știe că niciodată nu voi face compromisuri, dar mai ales când vine vorba de PSD. Știți că niciodată, dar niciodată, nu aș susține nici măcar în glumă să-mi dau jos propriul guvern să guvernez cu PSD.

Această moțiune, ca și cele de anul trecut, se referă doar la persoana mea. Aveți o obsesie personală, vă e frică. Vă înțeleg, știu că nu vă pricepeți. Vă spun să fie foarte clar, guvernarea merge foarte bine. Coaliția este puternică, unită și pregătită să guverneze cel puțin 8 ani de-acum încolo! Vă spun doar așa, ca să aveți timp să pregătiți toate moțiunile până în 2028. Românii sigur nu mai cred nimic din ceea ce spuneți, mai ales după ce au citit textul jalnic, patetic al moțiunii.

Dragi români, economia a trecut cu bine peste cea mai mare criză din ultima sută de ani. Ce a făcut PSD? A sabotat din Parlament. Mai țineți minte când trompetele pesediste anunțau foamete? Cereți-vă scuze românilor. Cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană. Rata inflației este cea mai mică decât guvernările socialiste. Dobânzile sunt mai mici. Lecție de economie, așa se face o guvernare de succes, de centru-dreapta.

Pe 21 iunie 2021 Eurostat a arătat că puterea de cumpărare e mai mare decât în Grecia. Domnule Ciolacu, cred că e momentul să vă cereţi scuze faţă de românii care au credite. I-aţi manipulat. Îi încurajez pe toţi românii care au plătit rate mai mari la bancă să meargă la sediul PSD şi să ceară diferenţă. Sigur au bani de unde să dea.

Dragi români, vă mai spun un lucru, în această guvernare am schimbat total paradigma privind cheltuielile bugetare. Am alocat mai multe sume pentru investiţii. Am mai făcut o schimbare majoră. Guvernul creşte împrumuturile doar pentru investiţii care au un randament pozitiv în viitor. Nu e vorba de împrumuturi pentru investiţii în general, ci pentru investiţiile profitabile. Sper că sesizați diferențele. Cheltuielile care ajung în buzunarele PSD şi sinecuriştilor PSD nu sunt investiţii. Nu vom folosi împrumuturi să plătim sinecuri”, a declarat Florin Cîţu.