Vladimir Putin vrea să reducă influența Facebook și Instagram în Rusia

Vladimir Putin a dat o lege împotriva marilor companii de IT din occident, printre care se numără și principalele rețele de socializare Facebook și Instagram. Rusia vrea să câștige monopolul asupra internetului şi să depindă cât mai puțin de companiile din ţările străine. Astfel, preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege prin care obligă marile companii IT din Occident să-şi deschidă filiale în Rusia, potrivit unui document publicat joi de către site-ul informaţiilor juridice guvernamentale.

Potrivit informațiilor oficiale, sub incidenţa acestei noi legi intră Facebook, Instagram şi WhatsApp, Twitter, TikTok, serviciul de publicitate Google AdWords şi YouTube, Viber, Telegram, precum şi serviciile de jocuri Steam, deținut de Valve Corporation, dar şi World of Tanks, deținut de compania Wargaming. Rusia consideră absolut necesar ca aceste companii de IT să-și deschidă companii în străinătate, deoarece cererii crescute ale cetățenilor pentru aceste servicii. Guvernul rus consideră că această măsură se conformează deciziilor instanţelor şi agenţiilor guvernamentale şi de a restricţiona accesul la informaţiile interzise în Rusia, relatează Digi24.