Performanţa aurului, afectată în prezent de criptomonede, maxime istorice în 1-2 ani!

Performanţa aurului, afectată în prezent de criptomonede, va atinge noi maxime istorice în 1-2 ani, se arată într-o analiză elaborată de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

„Metalele preţioase par a fi, în ultima perioadă, o sursă de dezamăgire. Este, în special, cazul aurului. Teoretic, acesta ar fi trebuit să fie o investiţie deosebit de atractivă în vremuri incerte, cu încercări sociale şi economice. Într-o perioadă de injecţii masive de lichiditate, aurul a ‘reuşit’ contraperformanţa de a scădea, într-un an, până pe 28 iunie, cu 3,7%. Faţă de vârful din august anul trecut până pe 30 iunie se înregistrează o scădere de 14,8%”, spune analistul XTB România.

În ceea ce priveşte argintul, acesta are un profil diferit: deşi a pierdut tot aproximativ 14% din vârf, este mai sus cu aproximativ 44% faţă de acum un an. Argintul, cu o pondere de utilizare industrială mai mare decât a aurului, inclusiv în industria auto şi a panourilor solare, s-a distanţat în ultimul an de valorile relativ scăzute dintr-o perioadă de aproximativ 5 ani începând din 2015, se menţionează în analiza XTB România, casa de brokeraj listată pe Bursa de la Varşovia.

De asemenea, platina a pierdut 25% din vârful lunii februarie, dar încă este cu 30% peste nivelul din 30 iunie anul trecut.

Potrivit sursei citate, paladiul, cu un avans de 45% într-un an (până pe 30 iunie) şi doar 8,5% distanţă de vârful din mai, stă cel mai bine.