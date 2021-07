Candidatul susținut de Ludovic Orban, Dan Meran, noul președinte al filialei PNL Sector 5. Cristian Băcanu, învins!

Candidatul susținut de premierul Florin Câțu la șefia filialei sectorului cinci, din care face parte și primul ministru, a pierdut alegerile în fața candidatului din tabăra Orban, au declarat surse liberale.

Cristian Băcanu, susținut de Cîțu, ar fi obținut 180 de voturi, în timp ce contracandidatul Dan Meran, omul lui Orban, a luat 220 de voturi. Băcanu a fost până în prezent președintele filialei Sector 5, potrivit G4Media.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, l-a felicitat pe Facebook pe Dan Meran, noul președinte al filialei susținut de liderul liberal.

Îl felicit pe Dan Meran pentru câștigarea președinției PNL Sector 5. Am participat astăzi la alegerile interne de la PNL Sector 5 și am dorit să transmit că am fost mereu apropiat de membrii ei.

Am făcut campanii în Sectorul 5, când am demarat campania de strângere de semnături pentru demiterea lui Vanghelie, la toate campaniile pentru Primărie și la celelalte tipuri de campanie pentru alegeri parlamentare sau europarlamentare. Eu nu am tranșat Congresul, eu de regulă nu tranșez. Eu adun, susțin, promovez, eu comunic și construiesc!

Nimeni nu tranșează niciun Congres, nicio Conferință de alegeri! Singurii care au dreptul să decidă ceea ce este bine pentru PNL sunt doar membrii PNL, cei care duc toate bătăliile electorale, care promovează mesajul partidului și care sunt parte la toate victoriile.

De aceea, am încredere în membrii PNL și în capacitatea lor de a decide ce este mai bine pentru PNL!”, a scris Orban pe Facebook.