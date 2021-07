Ludovic Orban, mesaj ferm: „Am tranșat PSD la moțiunea de cenzură. Am câștigat alegerile locale parțiale. PNL-singurul care are puterea să ducă România pe drumul cel drept!”

Preşedintele PNL Ludovic Orban şi premierul Florin Cîţu au luat parte sâmbătă la congresul PNL Neamţ, unde urmează să fie votat preşedintele filialei, ca parte a campaniei electorale interne pentru şefia partidului.

„Va multumesc pentru munca si efortul prin care am crescut PNL in ultimii 4 ani si ati fost parte la toate victoriile PNL. Vreau sa vorbesc despre unitatea Moldovei. In mandatul meu, toate proiectele de investitii din Moldova au reprezentat prioritati absolute. Noi suntem cei care am dat in folosinta primii km de autostrada din Moldova, centura Bacaului. Neamt va fi traversat de doua autostrazi. Deja este un fapt ca cateva tronsoane din A7 vor fi finantate prin PNRR.

Nu vreau sa dau explicatii sau sa ma justific. In momentul cand am preluat PNL era un partid demoralizat, care venea dupa o infrangere usturatoare. In patru ani am avut victorii la care nu se astepta nimeni. Referendum pe justitie, alegeri europarlamentare si locale, am dat jos PSD, ceea ce nu reusise nimeni. Noi am reusit si am pus capat unei perioade critice si am readus Romania pe drumul cel bun.

Aici in Neamt ne-am confruntat cu o situatie dramatica, am ramas fara primarii municipiilor Neamt si Roman. A trebuit sa facem eforturi pentru a gasi solutii si se stie ca la mine in birou au fost gasite. Nu PSD ne-a invins la parlamentare, ci pandemia. Alegerile s-au desfasurat in varful pandemiei, dupa incendiul de la spitalul de la Neamt si daca nu eram noi, ca sa controlam situatia, am fi pierdut mult mai rau. Medicul erou Catalin Danciu traieste, pentru ca am luat decizia potrivita.

Vad ca se numara victorii, se trec in cont. Eu nu trec in contul meu nicio victorie. Dragi colegi, suntem in faza alegerilor la nivel judetean, aici victoria este a candidatului. Vreau sa spun ceva important. Exista mai multe modurti de a conduce: prin frica, amenintand, iar altul este democratic, prin consultare si cointeresare. Aduceti-va aminte la congres ca nu am ocupat toate pozitiile de conducere.

Unitatea partidului a fost vitala pentru mine, pentru reusita noastra. Noi suntem la guvernare pentru a guverna bine, pentru a realiza reformele la care ne-am angajat si pentru a oferi sansa PNL sa castige toate alegerile in 2024. Niciun reprezentant al nostru intr-o functie publica nu poate conditiona sustinerea printr-o anume pozitie in alegeri. Inchei ca si ieri: eu nu am transat congrese, cei care urmeaza sa decida conducerea PNL la toate nivelurile sunt doar membrii PNL, dumneavoastra.

Sigur ca am transat ceva, am transat PSD la motiunea de cenzura. De asemenea alegerile locale partiale, pe care PNL le-a castigat cu 40,5%, castigand cinci fiefuri PSD. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo, Real a castigat 3 Champions League. Real Madrid a decis sa renunte la el, crezand ca nu mai are suflu. De cand Real a renuntat la Ronaldo, nu a mai castigat niciun Champions League si are mari probleme in campionatul intern. Stimati colegi, noi suntem partidul care este coloana vertebrala a Romaniei si singurul care are puterea sa duca Romania pe drumul cel drept. Alegeti ce este mai bine pentru Neamt si penru Romania!”, a spus Orban.