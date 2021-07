Premierul Cîțu pune „punctul pe i” la Neamț: „Vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania. Nu al doilea. fara sustinerea preşedintelui Iohannis eram astăzi guvernare!”

Preşedintele PNL Ludovic Orban şi premierul Florin Cîţu au luat parte sâmbătă la congresul PNL Neamţ, unde a fost votat preşedintele filialei, ca parte a campaniei electorale interne pentru şefia partidului.

„Este o onoare de fiecare data sa fiu in mijlocul dumneavoastra. Eu ma incarc cu energia dumneavoastra si doar asa putem trece de acest moment dificil cauzat de pandemie. Am venit aici cu obiectivul clar sa sustin echipa castigatoare si pe George Lazar. A demonstrat ca poate sa gestioneze o situatie dificila. Va felicit pentru alegerea pe care o faceti, aceata va fi echipa castigatoare si care va fi, impreuna cu celelalte echipe din Moldova la masa negocierilor de la Guvern.

Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania. NU al doilea. Dar pentru asta, trebuie sa avem curaj si sa ne uitam in trecut, sa vedem de ce nu este PNL cel mai mare partid. Trebuie sa ne uitam la ultima campanie, sa fim sinceri si sa admitem ca, fara sustinerea preşedintelui Iohannis, nu aveam astazi guvernare.

PNL nu este cel mai mare partid pentru ca nu a avut curajul sa faca ce am promis. Am promis reforma sectorului bugetar, reforma aparatului administrativ, ca nu mai dam subventii si pomeni, la alegeri socialistii si-au pastrat electoratul, iar noi am pierdut voturi, pentru ca nu am facut ce se asteptau oamenii, pentru ca exista un cost electoral.

Pentru ca PNL sa fie cel mai mare partid trebuie sa ne tinem de cuvant si eu asta vreau sa fac. PSD este inamicul public numarul 1. Sunt pentru ei o amenintare si sunt omul care a aratat ca pot face fata si sunt omul care face premiere. Romania s-a imprumutat la dobanzi negative, iar asta este o premiera. Doar cu curaj si asumare putem face reforme. Astazi aveti sansa sa va alaturati echipei catigatoare. Flutur, Boc, sunt cu noi, o echipa puternica, cu ministri puternici. Daca votati bine astazi, apoi pe 25 septembrie, ne apucam de treaba. Sustineti echipa castigatoare, o sa fie bine!”, a spus Florin Cîţu în discursul de la Neamţ.