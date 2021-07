Dacian Cioloș pune „punctul pe i” după intrarea în cursa pentru șefia USR-PLUS: „Nu cred că trebuie să stăm agățați de o funcție!”

Dacian Cioloş a explicat de ce s-a răzgândit şi intră în cursa pentru şefia USR-PLUS, deşi la început nu-şi dorea acest lucru. Liderul PLUS a declarat că îşi doreşte ca viitoarea conducere a partidului să găsească formule prin care să poată să aibă loc dialogul de idei în interiorul partidului, dar pe temele mari, importante.

După ce a anunţat că va candida pentru şefia USR-PLUS, Cioloş a explicat că dincolo de interesul personal, mai importantă este direcția în care o va lua partidul după alegeri.

„Pentru mine, mai puțin important e numele unei persoane care este pe o funcție sau pe alta. Evident că oamenii sunt importanți, pentru că prin oameni se fac lucrurile astea. Dar dincolo de interesul personal al unui om sau altul în partid, mai importantă este direcția în care o va lua partidul acum, după realizarea fuziunii.

În USR-PLUS s-a cultivat pentru multă vreme ideea de putere și opoziție. Era o tabără majoritară și mai multe tabere minoritare. Eu mi-aș dori ca viitoarea conducere a partidului, viitorul președinte și viitorul birou național să găsească formule prin care să poată să aibă loc dialogul de idei în interiorul partidului, dar pe temele mari, importante, și noi avem un program de guvernare pe care ni l-am asumat ca USR-PLUS, să putem să lucrăm împreună.

Pentru că noi avem parteneri de coaliție, cu care va trebui în continuare să negociem și va trebui să ne construim o identitate politică. Noi trecem acum de la partidul antisistem din perioada în care USR-PLUS era în opoziție spre un partid care este la guvernare și un partid care trebuie să schimbe sistemul”, a declarat Dacian Cioloş, potrivit Libertatea.

De asemenea, europarlamentarul Dacian Cioloș a explicat de ce crede în continuare că ar fi fost benefic un pas în lateral din partea celor doi copreședinți.

„Sugestia mea a fost să avem alți candidați la președinția partidului decât Cioloș sau Barna. Dar subiectul nu mai este de actualitate. Acum discutăm așa, filosofie. Eu i-am propus lucrul acesta consecvent cu ideea pe care o dezvolt încă de la începutul acestui interviu: că este important să găsim formula în USR-PLUS ca după alegerile interne să găsim modalitatea prin care oamenii să rămână uniți.

Și oamenii să nu mai vină cu ideea cu care ați venit și dumneavoastră, că e o discrepanță între fostul USR și fostul PLUS. Nu are nimeni de câștigat din asta. Sugestia mea a fost, aceasta fiind una dintre modalitățile prin care să contribuim la consolidarea și la o abordare integrată în viitorul partid, să avem candidați la președinția partidului, alții decât Cioloș sau Barna. Pasul în lateral, faptul că nu mai ești președintele partidului, nu înseamnă că nu mai faci lucruri pentru partid, că nu mai ai un viitor în politică. Asta e o idee care s-a cultivat la noi, că dacă nu mai ești șef, gata, ești pierdut.

Am avut perioade în care am avut funcții, responsabilități, dup-aia nu am mai avut nicio responsabilitate. Apoi, au apărut alte oportunități, pe urmă iar am avut responsabilități. Nu cred că trebuie să stăm agățați de o funcție” a mai spus europarlamentarul Cioloș.