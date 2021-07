CFR Cluj, favorită la câștigarea titlului și în sezonul 2021-2022

Casele de pariuri nu cred nici în acest an că FCSB poate să-și adjudece titlul de campioană din România. Marea favorită este CFR Cluj, campioana ultimilor patru ani.

Titlul adjudecat de Costel Gâlcă în sezonul 2014-2015 a fost ultimul care a ajuns în vitrina FCSB. Acela a fost momentul în care echipa lui Gigi Becali s-a abonat la locul 2, deși continuă să spere an de an că poate triumfa din nou în Liga 1. Rând pe rând, Viitorul, Astra şi CFR Cluj le-au luat fața steliștilor. Tot de atunci au început și casele de pariuri să nu mai meargă pe mâna celor de la FCSB. În fiecare an, la începutul sezonului, altele erau favorite, iar bookmakerilor le-a cam ieșit de fiecare dată.

La fel se întâmplă și acum, când CFR Cluj are cele mai mari șanse că câștige Liga 1, pentru al cincilea an consecutiv! Clujenii au primit cota 2,30 pentru un nou succes, urmați de FCSB cu 3,75 și de CSU Craiova, cota 5,50. Situația de la Dinamo i-a făcut pe bookmakeri să-i dea clubului cote foarte slabe. Echipa roș-albă are o cotă de 125 pentru un triumf în Liga 1 și doar FC Voluntari (200) și CS Mioveni (300) au cotă mai mare. Dintre nou promovate, FCU Craiova stă cel mai bine. Echipa lui Mutu are o cotă de 75, fiind văzută cu șanse mai mari decât Rapid, care are cota 100 pentru a câștiga Liga 1 la revenirea după 6 ani în prima divizie.

Cum arată cotele pentru câștigarea Ligii 1:

CFR Cluj: 2.30

FCSB: 3.75

CS Universitatea Craiova: 5.50

Sepsi: 18.00

Farul: 20.00

FC Botoșani: 50.00

FC Argeș: 75.00

FCU Craiova: 75.00

Academica Clinceni: 100.00

Chindia Târgoviște: 100.00

Rapid: 100.00

Dinamo: 125.00

UTA Arad: 150.00

Gaz Metan Mediaș; 150.00

FC Voluntari: 200.00

CS Mioveni: 300.00