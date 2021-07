Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, pune „punctul pe i”: Statutul PSD nu îi permite lui Liviu Dragnea să fie membru al formaţiunii!

Purtătorul de cuvânt al PSD Ştefan Radu Oprea a precizat că statutul partidului nu îi permite lui Liviu Dragnea să fie membru al formaţiunii, în contextul în care acesta se află sub liberare condiţionată.

„O instanţă s-a pronunţat asupra condamnării domnului Liviu Dragnea şi s-a pronunţat şi astăzi asupra liberării domnului Dragnea. Atunci trebuie să respectăm şi să privim echidistant deopotrivă ambele decizii şi să respectăm decizia de astăzi a instanţei. Cred că rudele, prietenii, cei care i-au rămas apropiaţi, foarte mulţi membri din PSD sunt fericiţi că Liviu Dragnea a ieşit astăzi din închisoare. Din punct de vedere al PSD, partidul e reglementat de un statut care astăzi, în conformitate cu felul în care domnul Dragnea este într-o liberare condiţionată, nu poate fi membru PSD. Aşa spune statutul formaţiunii. Cred că ar trebui întrebat, în primul rând, domnul Dragnea dacă şi-ar dori sau nu. Din ceea ce am văzut în spaţiul public, din ceea ce a apărut din partea celor apropiaţi de domnia sa, nu a reieşit o astfel de situaţie că ar dori să revină în PSD, într-un timp foarte scurt”, a afirmat Ştefan Radu Oprea, joi la un post TV.

În opinia acestuia, Liviu Dragnea se va ocupa de problemele de sănătate pe care le are şi dacă va dori să exprime o părere sau să discute, atunci acest lucru ţine doar de voinţa sa.

„Ştiu, din ce am văzut, că are probleme mari de sănătate şi cred că dumnealui îşi va vedea de aceste probleme chiar foarte repede. Dacă va dori să discute, va fi opinia domniei sale şi va fi poziţia sa. Dacă nu va dori, cred că are acest drept de a putea alege acum, după ce s-a sfârşit această condamnare cu privire la ceea ce vrea să facă”, a completat Ştefan Radu Oprea.

li