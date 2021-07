Adrian Crișan: ”Echipa feminină are o șansă mare la medalie la Jocurile Olimpice”

Ocupantul locului 5 la Olimpiada de la Londra speră că la Tokyo se va obține prima medalie olimpică din istoria tenisului de masă românesc.

De cinci ori participant la Jocurile Olimpice, fostul jucător de tenis de masă Adrian Crișan (41 de ani) are mare încredere că la Tokyo, peste mai puțin de două săptămâni, tenisul de masă românesc va cuceri prima medalie olimpică din istorie.

”Olimpiada e cea mai mare competiție pe care o visează un jucător. Eu de mic am visat la ea. Când aveam 8 ani m-am uitat la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Seul și am rămas impresionat de amploarea evenimentului și mi-am dorit de atunci să ajung și eu acolo. Am participat la 5 Olimpiade, e ceva special, te întâlnești cu toți marii sportivi ai României, cu toți marii sportivi ai planetei, îi vezi. Eu zic că acum, la Tokyo, prima șansă o are echipa feminină. Plus dublu mixt, Ovidiu Ionescu cu Bernadette Szocs, care joacă bine împreună, joacă de mulți ani, formează un cuplu sudat” – Adrian Crișan, de cinci ori participant la Jocurile Olimpice , medaliat cu bronz la Campionatele Europene.

A devenit antrenor la CSM Bistrița

Retras din activitate anul trecut, Crișan a rămas în continuare alături de tenisul de masă românesc. De data aceasta, din postura de antrenor. Din octombrie anul trecut pregătește viitoarele stele ale acestui sport la clubul la care s-a format, CSM Bistrița.

”A fost o trecere ușoară. E cu adevărat o altă meserie, încă mai am multe de învățat ca antrenor. De pe bancă vezi mai bine jocul, tactica adversarului, poți să ajuți mai mult. Sunt la început de drum, am început din octombrie, la Bistrița, acolo unde am activat ca jucător timp de 35 de ani. Vreau să dau copiilor mai departe din experiența mea de jucător profesionist. Am jucat la un alt nivel în străinătate timp de 25 de ani și am purtat tricoul echipei naționale timp de 23 de ani. Sunt bucuros că m-am întors acasă la Bistrița, cu familia, cu prietenii” – Adrian Crișan, de cinci ori participant la Jocurile Olimpice , medaliat cu bronz la Campionatele Europene.

”Și noi, antrenorii de tenis de masă, ne mai exteriorizăm”

Cunoscut ca un jucător foarte temperamental, Adrian Crișan știe că pe bancă trebuie să fie mult mai calm, dar recunoaște că încă mai trebuie să lucreze la acest capitol.

”Acum trebuie să fiu mai calm, trebuie să-mi dozez emoțiile. Aici trebuie să recunosc că mai am multe de lucrat, dar am văzut și la fotbal pe Thomas Tuchel chiar în finala Champions League că atunci când a ratat un atacant s-a exteriorizat. Și noi ca și antrenori și la tenis de masă ne mai exteriorizăm, suntem și noi oameni” – Adrian Crișan, de cinci ori participant la Jocurile Olimpice , medaliat cu bronz la Campionatele Europene.

Chiar dacă sunt la început de drum, copiii antrenați de Adrian Crișan știu deja ce jucător fantastic a fost. Așa că nu de puține ori, în momentele de pauză, îl roagă să le povestească din experiența lui. Iar el o face cu plăcere, mai ales că și are ce povesti.

Victoria cu legendarul Timo Boll – multiplu campion și lider mondial – de la Jocurile Olimpice de la Londra reprezintă și acum una dintre marile surprize ale acestei competiții, însă pentru Adi aceasta a venit oarecum firesc, pentru că el avea un secret: juca mai bine împotriva stângacilor, ca Boll, decât a dreptacilor. Drept urmare, l-a învins pe neamț de mai multe ori în carieră.

”Mă întreabă des cum a fost la Olimpiadă, cum am jucat meciurile acelea fantastice de la Rio cu coreeanul, cu Timo Boll la Londra, ne-am uitat și pe ele la video, am analizat, le-am explicat cum am jucat, ce tactică am abordat înainte de meci. Sunt foarte curioși și cum l-am bătut eu de atâtea ori pe Timo Boll. Și le-am spus că de mic m-am antrenat intensiv împotriva stângacilor. Antrenorul meu, regretatul Gheorghe Bozga, mă punea tot timpul să joc cu stângaci, în special cu Mihaela Șteff. Antrenându-mă atât de des de când eram copil cu stângacii, am reușit tot timpul să joc mai bine cu ei decât cu dreptacii” – Adrian Crișan, de cinci ori participant la Jocurile Olimpice , medaliat cu bronz la Campionatele Europene.

”Avem un nou val extraordinar. Se vede că Federația a investit enorm”

Fost număr 10 mondial în 2006, Adrian Crișan are mare încredere în noul val al tenisului de masă românesc și speră ca în viitorul apropiat cineva să îi calce pe urme. El spune că meritele aparțin și Federației Române de Tenis de Masă, care a investit foarte mult în tinerii jucători și rezultatele se văd cu ochiul liber.

”E un nivel extraordinar, se vede că se lucrează foarte bine. Eu zic că Federația a investit enorm în ultimii ani și rezultatele se văd. Avem un nou val de jucători și jucătoare, cum ar fi Elena Zaharia de la Constanța, care este în primele în Europa la junioare, Adina Diaconu, care iar a fost campioană europeană la sub 21, Andreea Dragoman, deci avem un nou val de jucători și jucătoare extraordinar. Și să nu-l uităm pe Movileanu, care a fost și numărul 1 mondial la cadeți” – Adrian Crișan, de cinci ori participant la Jocurile Olimpice , medaliat cu bronz la Campionatele Europene.

A fost numărul 10 mondial în 2006

Născut la 7 mai 1980, Adrian Crișan e unul dintre cei mai importanți jucători de tenis de masă din istoria României. Multiplu campion național în țara noastră (10 titluri la simplu, 7 la dublu masculin şi 2 la dublu mixt), el a fost numărul 10 mondial în ianuarie 2006, cea mai bună clasare din carieră. A participat la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice (Sydney 2000, Atena 2004, Beijing 2008, Londra 2012 și Rio de Janeiro 2016), ocupând locul 5 în 2012. La Campionatele Europene a cucerit patru medalii de bronz: trei cu echipa și una la simplu, în 2012, aceasta fiind prima medalie individuală românească la masculin după 52 de ani.

A activat și în campionatele Germaniei – a fost de două ori campion (2004 și 2013) și a cucerit trei Cupe (2002-2004) – și Franței (campion în 2018). A cucerit Cupa ETTU în 2017 cu formația La Romagne.