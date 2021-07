România, debut cu dreptul la JO de la Tokyo. Tricolorii mici au învins naționala Hondurasului!

România a câștigat primul meci din Grupa B, de la JO 2020, scor 1-0 împotriva Hondurasului. Urmează duminică partida cu Coreea de Sud.

Tricolorii mici s-au impus în primul meci de la Jocurile Olimpice. Elevii lui Mirel Rădoi au câștigat la limită, după un meci în care au fost dominați de Honduras. În următorul meci de la Jocurile Olimpice, România o va întâlni pe Coreea de Sud. Partida va avea loc duminică, de la ora 14:00.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat, joi, că victoria României cu Honduras, scor 1-0, de la Jocurile Olimpice, este meritată, fiind rodul inteligenţei şi sacrificiului jucătorilor şi stafului tehnic.

„Este o victorie meritată, este rodul inteligenţei şi sacrificiului. Poate nu am fost echipa care să dominăm Honduras, nu este o echipă uşoară. Ei au adus tot ce au mai bun în ţară. Trebuie felicitaţi băieţii pentru sacrifiu şi inteligenţă. Este foarte bine, este o mândrie pentru mine, de 57 de ani aşteptăm, îi felicit pe toţi. Mirel a fost un antrenor sigur în faza de apărare şi speculativ pe atac. Nu am fost frumoşi, dar am fost eficienţi. Mirel Rădoi este realist, ştie ce are la îndemână şi s-a adaptat. Dacă am fi avut toţi jucătorii care au participat la această calificare şi care ar fi avut dreptul să joace, am fi fost îndreptăţiţi să tânjim după o medalie. Eu am încredere în grupul ăsta, să vedem”, a declarat Stoichiţă la TVR.