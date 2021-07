Problema deșeurilor din Capitală, o prioritate pentru Nicușor Dan!

Nicuşor Dan a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că s-a consumat foarte mult timp pentru a stabiliza problema gropii de gunoi la care Bucureştiul să ducă gunoaiele în mod legal. Întrebat ce părere are despre instituirea stării de alertă din sectorul 1, primarul general al Capitalei a precizat că este vorba de o împărțire de atribuţii în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor.

„E o împărţire de atribuţii în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor. Există atribuţia primarului de sector privind colectarea şi selectarea, există atribuţia primarului general în ceea ce priveşte tratarea şi depozitarea. Am consumat foarte mult timp în discuţiile pentru a stabiliza problema în ceea ce mă priveşte, pe atribuţiile pe care eu le am. Am consumat foarte mult timp pentru a stabiliza problema gropii de gunoi la care Bucureştiul să ducă gunoaiele în mod legal. După cum ştiţi, Consiliul General săptămâna trecută a votat hotărârea de Consiliu pentru înființarea acelei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în urma acestei hotări trebuie sectoarele municipiului Bucureşti să dea hotărârile lor şi după aceea să mergem la Judecătorie să înfiinţăm asociaţia, astfel încât fiecare dintre noi să putem accesa bani europeni. Astea sunt atribuţiile mele pe deşeuri”, a declarat Nicușor Dan.

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunţat, vineri, că a transmis către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă acordul pentru declararea stării de alertă în Sectorul 1 în privinţa neridicării deşeurilor.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 1 a solicitat declararea stării de alertă pe o perioadă de 30 de zile. Potrivit Primăriei Sectorului 1, cererea a avut la bază o analiză de risc fundamentată pe un raport al Compartimentului Protecţia Mediului din cadrul Poliţiei Locale şi pe o notă privind deficienţele activităţilor de curăţenie stradală realizată de Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului.

Autoritatea locală estima, miercuri, că la nivelul Sectorului 1 s-au acumulat aproximativ 2.691 de tone de deşeuri generate de populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.