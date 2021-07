David Popovici și Robert Glință, rezultate bune în finala Jocurile Olimpice

David Popovici și Robert Glință au lăsat o impresie excelentă în finala Jocurilor Olimpice. Chiar dacă nu au primit medalii, cei doi înotători români au avut timpi mai buni decât în semifinale. Performanța lor a fost apreciată și de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), care le-a transmis un mesaj de felicitare.

David Popovici, în vârstă de doar 16 ani, se află la prima participare la Jocurile Olimpice și a fost la doar un pas de a obține medalia de bronz la Tokyo. David încă are o șansă să obțină o medalie fiindcă la ora 13 urmează să concureze în proba sa preferată, 100 de metri liber.

David Popovici este noua senzație a natației mondiale. A fost la doar un pas de bronzul olimpic la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

La doar 16 ani, David Popovici a terminat primul sub linia podiumului la 200 de metri liber.

David Popovici a fost la doar două sutimi distanță de a aduce medalia de bronz României în proba de 200 metri liber masculin la înot de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sportivul de 16 ani fiind atât de aproape de a urca pe podium. A încheiat cursa cu timpul de 1.44.68.

Și Robert Glință a reușit o performanță remarcabilă, a parcurs cele două lungimi de bazin în mai puțin de 53 de secunde, mai exact în 52 de secunde și 95 de sutimi.

Robert Glință: ”Este uimitor ce a reuşit David la vârsta de 16 ani, este o performanţă pe care e greu s-o concepem la adevărata ei valoare. David nu este un fenomen doar pentru nataţie românească, este un fenomen pentru întregul înot la nivel mondial. Sper din tot sufletul că va avea cale liber în performanţă, este setat din plin pentru succes, are un caracter şi o personalitate demne de toată admiraţia, Eu îl admir şi îl respect şi sper să aibă toată susţinerea, de care are nevoie, pentru a reuşi să-şi atingă potenţialul lui adevărat, care este fabulos, uriaş”.

David Popovici: ”A fost o încălzire un pic mai lungă şi cam grea, proba de 200 m, dar acum sunt gata să mă concentrez pe următoarele probe. Eu mă aştept la un rezultat cel puţin la fel de bun. Nu am simţit presiune la 200 m şi nu o s-o las să mă afecteze, pentru că ea există totuşi, nici la 100 m. Pentru că deşi sunt nişte bestii ale înotului cele cu care mă întrec, mi-am câştigat dreptul să fiu lângă ei şi să fiu una dintre bestii”.

Cursa a fost câștigată de rusul Evgheni Rylov, cu timpul de 51 de secunde și 98 de sutimi, reușind astfel să stabilească un nou record european la această probă.