Deputatul Emanuel Ungureanu îl avertizează pe premier: „Dacă este remaniat vreun ministru USR PLUS, ieșim de la guvernare. Lui Florin Cîțu i s-a umflat capul de la putere!”

Este război total în coaliția de guvernare. Deputatul Emanuel Ungureanu a spus, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că este posibil ca, în următoarea sesiune parlamentară, USR-PLUS să depună o moțiune de cenzură prin care să-l dea afară pe Florin Cîțu din Guvern. El spune că dacă este remaniat vreunul dintre miniștrii USR-PLUS, formațiunea politică pleacă cu totul de la guvernare.

„Este un mare tâlc pe care o să îl deslușesc în septembrie, după 17, mai exact. Eu vă spun că sunt foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți de performanța domnului Cîțu, dintre parlamentari și mai sunt foarte mulți oameni nemulțumiți că, poate e o chestiune de campanie electorală, în PNL este concurs de scos Drulă din Guvern. Și vă spun că, dacă iese Drulă, o să iasă și USR de la guvernare”, a declarat deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, la emisiunea 100% de la Realitatea PLUS.

„Haideți să lăsăm să treacă această vară fierbinte și să ne aducem în toamnă aminte de tâlcul vorbelor mele. Eu am fost cât se poate de direct. Domnul Cîțu nu a fost ales de România. Eu am spus lucruri despre domnul Cîțu. Am fost primul, înainte să o spună oricine din USR PLUS. Eu am spus că domnului Cîțu i s-a umflat capul de la putere. Eu am spus că domnul Cîțu nu are capacitatea să se concentreze pe guvernare și asta s-a văzut pentru că a folosit aparatul guvernamental în campania electorală. Deci asta am spus cât se poate de clar fiind un lucru penal. Domnul Ghinea, care este șeful USR PLUS a spus foarte clar. Domnul Ghinea este cel care este strategul principal în zona de politică”, a susținut deputatul, scrie realitateadebucuresti.net.