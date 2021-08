Bundesliga 2 – cum arată clasamentul până acum și ce echipe au șanse de promovare

Bundesliga 2 este cea de-a doua competitie profesionista din Germania, unde 18 echipe participa pentru a se realiza repartizarea lor in liga 1 sau liga 3. Sezonul 2021-2022 a inceput de putin timp, insa primele pronosticuri nu au intarziat sa apara!

Oare ce echipe au cele mai mari sanse de promovare?

Pana in acest moment s-au jucat doar 2 runde din 34, iar clasamentul a inceput sa se contureze in favoarea catorva echipa. Regensburg si Karlsruhe se afla pe primul loc, cu doua victorii fiecare si 6 puncte. Karlsruhe a invins pe Rostock cu 3-1 si pe Darmstadt cu scorul de 3-0, iar Regensburg a facut 2-0 cu Darmstadt si 3-0 cu Sandhausen. Conform cotelor pentru Bundesliga 2 de pe Sportingbet.ro, Regensburg este pe locul 6 in clasamentul pentru promovare, cu o cota de 3.50, iar daca echipa va continua sa aiba rezultate la fel de promitatoare, poate promova in liga 1 fara probleme.

Pe urmatoarele pozitii se afla Dresda, St. Pauli, Hamburger SV, Bremen si Heidenheim. Toate echipele au obtinut o victorie si un egal.

Cotele actuale cu privire la rezultatele finale ale competitiei arata ca Schalke are cele mai mari sanse sa devina campioana in sezonul acesta si sa promoveze in liga 1, cu o cota de 1.85. Imediat dupa ea se afla Bremen cu o cota de 2.00 si Hamburg cu 2.40. Rezultatele sunt extrem de importante, pentru ca doar primele doua pozitii vor promova in liga superioara, iar cei de pe locul trei urmeaza sa joace un baraj contra echipei de pe locul 16 din Bundesliga. In urma acestui joc se va decide daca se obtine sau nu o calificare.

Ultimele doua echipe din cele 16 ajung in liga 3, ceea ce inseamna ca vor retrograda, neputand sa se califice mai departe sau sa ramana constante in Bundesliga 2. Sandhausen este echipa care are cele mai multe sanse de esec, fiind ultima clasata in toate topurile cu o cota de 51.00 pentru promovare. In aceeasi situatie se afla si Erzgebirge Aue.

Faptul ca Schalke are cele mai mari sanse de castig ii socheaza pe fotbalistii de la FC Botosani, dupa ce fostul lor portar, Martin Fraisl, declarat cel mai slab jucator al echipei lor a semnat un contract cu acestia.

Iata care sunt echipele participante:

Schalke

Bremen

Hamburg

F.Dusseldorf

Hannover

Nurnberg

Holstein

Karlsruhe

Paderborn

St. Pauli

Heidenheim

Darmstadt

Dresden

Regensburg

Rostock

Ingolstadt

Erzgebirge Aue

Sandhausen

Asadar, tu cine crezi ca va promova in liga superioara? Nu uita ca unele cote se pot schimba, in functie de desfasurarea meciurilor!

Sursa foto: Pixabay.com/ro