Festivalul ICon Arts Transilvania, hub-ul internațional de creație din inima țării

Sudul Transilvaniei a fost și anul acesta gazda premierelor artistice internaționale, bisericile fortificate devenind adevărate săli de concert, grădinile conacelor de patrimoniu au reamintit publicului de eleganța recepțiilor muzicale de altădată, iar acoperișul Sălii Thalia a fost o reală rampă de lansare pentru unii dintre cei mai talentați tineri artiști ai României.

Festivalul ICon Arts Transilvania, Ediția cu numărul 19, s-a încheiat duminică, 8 august, în grădina Palatului Brukenthal din Avrig, în prezența unui public numeros care a venit să asculte recitalurile de flaut, vioară, violoncel, canto, percuție și jazz susținute de zeci de absolvenți ai Academiei ICon Arts. Au concertat alături de ei artiști cu reputație internațională din România, Elveția, Belgia, Bulgaria, Portugalia, Spania, Franța, Marea Britanie, oferindu-le aici oportunități unice de dezvoltare.

Festivalul s-a transformat pe cuprinsul ultimilor ani într-un adevărat hub de creație mulțumită atmosferei autentice care a permis schimbul de experiență artistică. Și la ediția 2021 au fost lansate proiecte noi și s-au format ansambluri muzicale care și-au făcut debutul pe scenele Festivalului. Fotografii și amintiri irepetabile, interviuri și mai multe amănunte despre cele 16 evenimente organizate în perioada 24 iulie – 8 august 2021 pot fi descoperite pe pagina de Facebook ICon Arts.

Evenimentul a subliniat și la această ediție importanța unității la nivel instituțional, astfel că tinerii artiști au fost susținuți prin parteneriatul de lungă durată desfășurat cu Filarmonica de Stat din Sibiu, concertând în aer liber pe Esplanada Sălii Thalia și în cadrul Stagiunii „Concerte pe acoperiș”. În același timp, Festivalul s-a bucurat de susținerea Filarmonicii de Stat din Târgu – Mureș. Totodată, pentru a facilita accesul la formare, au fost acordate o serie de burse de studiu, acțiune posibilă prin implicarea companiei Global Vision care și-a dorit să acorde încă un suport pentru tânăra generație de muzicieni: un număr limitat de bilete la concertele „Mari orchestre ale lumii” din cadrul Festivalului „George Enescu”, pentru cei care au dovedit merite deosebite pe cuprinsul celor două săptămâni de studiu.

În continuarea misiunii sale de a promova mobilitatea culturală alături de tineri artiști și nume mari ale scenei internaționale, Festivalul ICon Arts Transilvania va răsplăti eforturile tinerilor care s-au remarcat profesional prin invitația de a concerta în cadrul evenimentului „Sibiu Opera Festival” precum și în programul următoarelor proiecte culturale organizate de Asociația „Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România”.

Sebastian Gheorghiu, fondator ICon Arts și manager de proiecte al UCIMR: „Am fost tare bucuros să descopăr nivelul înalt de pregătire al tinerilor artiști și sunt încântat de entuziasmul și satisfacția profesorilor de la final. Evenimentul poate fi comparat cu o insulă de normalitate și cooperare artistică, în societatea de astăzi marcată de incertitudine. A fost o bucurie împărtășită egal de public, artiști și organizatori.”

Ediția cu numărul 20 a Academiei și Festivalului ICon Arts Transilvania se va desfășura în mod tradițional la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august 2022, pregătind un nou format care va găzdui un număr mai mare de rezidențe creative pe lângă cea a compozitorilor, care a împlinit anul acesta 8 ani de existență.

Festivalul, organizat de Asociația „UCIMR” și Exces Music, mulțumește pentru susținere publicului receptiv prezent de fiecare dată în număr mare la concerte, precum și partenerilor locali fără de care evenimentul nu s-ar fi putut desfășura în condiții optime: Primăria Biertan, Fundația Mihai Eminescu Trust, Asociația „Colinele Transilvaniei” și Complex Medieval Unglerus alături de celelalte gazde primitoare din Biertan și Richiș unde au avut loc cursurile de master class.

Despre ICon Arts, Ediția a 19-a și a 6-a în Transilvania

Dovedind consecvență în misiunea de a promova mobilitatea culturală și patrimoniul autentic transilvănean alături de tineri artiști și nume mari ale scenei internaționale, Festivalul ICon Arts Transilvania a încheiat cu succes anul acesta Ediția cu numărul 19. Publicul Festivalului alături de localnici și rezidenți veniți din toată lumea în sate precum Richiș sau Biertan așteaptă acest eveniment pe care îl consideră „Festivalul din Sudul Transilvaniei”, eveniment care adaugă note nonconformiste unor spații muzeale în aer liber, pentru al șaselea an consecutiv.

Cu fiecare ediție diferit, ICon Arts păstrează formula itinerantă adăugând în fiecare an localități noi calendarului de evenimente, promovând formule camerale foarte rar întâlnite pe scenele de concert din România. Ediția din 2021 a propus publicului obiectivele turistice din Copșa Mare, Cund și Avrig, pe lângă locurile deja consacrate precum Sala Thalia din Sibiu sau Biserica evanghelică din Mediaș.

Așadar, în fiecare an publicul este invitat să descopere și altfel spațiile de patrimoniu din Sudul Transilvaniei după propriul itinerariu fiindcă aproape în fiecare zi se întâmplă ceva ieșit din comun în cadrul Festivalului. Pentru cei care participă an de an, nu este o surpriză că pot asculta de la ferestrele caselor de poveste acorduri de vioară, violoncel, flaut, sonorități de jazz, arii de operă, având loc repetiții intensive, parte din programul Academiei.

Academia și Festivalul ICon Arts Transilvania este un proiect al UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România dezvoltat în parteneriat cu Exces Music și Filarmonica de Stat din Sibiu. Parteneri culturali: Filarmonica de Stat din Târgu-Mureș, Fundația Mihai Eminescu Trust, Experience Transylvania, Global Vision, Colinele Transilvaniei, Festivalul de Film și Istorii Râșnov, Casa de cultură a Municipiului Sibiu, Primăria Biertan, Complex Medieval Unglerus, Senator Wine. Parteneri media: EnjoyTV Romania, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Zile și Nopți, România Pozitivă, Cronica Română, Tribuna, Agenția de Carte, Mesagerul de Sibiu, Capital Cultural, Munteanu Recomandă, Profil Cultural.