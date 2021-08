Meciurile din Champions League se vor vedea încă trei sezoane la posturile Digi Sport şi Look Sport!

Meciurile din Champions League se vor vedea încă trei sezoane la posturile Digi Sport şi Look Sport. Odată cu noul sezon, partidele vor fi transmise şi pe noua platforma primaplay.ro, lansată de grupul Clever.

Noul contract cuprinde şi următoarele trei ediţii din Supercupa Europei, primul meci fiind cel de pe 11 august, dintre câştigătoarea ultimului sezon Champions League, Chelsea Londra, şi Villareal, proaspăta deţinătoare a trofeului Europa League. Urmează play-off-ul competiţiei, turul fiind programat pe 17-18 august, iar returul o săptămână mai târziu. Faza grupelor va debuta pe 14 septembrie şi va alinia cele mai bune 32 de echipe ale Europei, împărţite în 8 grupe de câte 4 echipe. Finala sezonului 2021-2022 este programată pe 28 mai la Saint Petersburg.

Look Sport și Digi Sport au achiziționat drepturile și pentru următoarele trei sezoane al Champions League, până în anul 2024. Apare și platforma PrimaPlay, parte a grupului Clever, cel care deține Look. Meciurile vor putea fi urmărite și online, contra cost. PrimaPlay este o platformă online lansată pe 15 iulie 2021. Conține toate competițiile sportive disponibile pe canalele Look Sport, inclusiv meciurile din Liga 1 și cele din Liga Campionilor,

Contractul intră în vigoare începând cu meciurile din play-off-ul acestui sezon. România ar putea avea o reprezentantă acolo. CFR Cluj joacă, marți, de la ora 21:30, returul contra lui Young Boys Berna. În Gruia, scorul a fost 1-1.