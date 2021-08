Ministrul Justiției, Stelian Ion, merge până la capăt în privința desființării SIIJ: „Nu voi accepta compromisuri doar pentru a-mi păstra funcția!”

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a afirmat, marţi, că simte o presiune împotriva sa, dar va face exact ce îi dictează conştiinţa şi ceea ce crede că este corect pentru justiţie.

Întrebat la RFI România dacă simte că există o ofensivă împotriva sa, în contextul desfiinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, Stelian Ion a răspuns: „Aş putea spune că simt presiunea asta, dar (…) avantajul meu este acela că nu mi-am dorit în mod special să am această funcţie, să deţin această funcţie, nu voi face compromisuri de natură să regret la un moment dat doar pentru a păstra funcţia. Deci, sunt foarte relaxat din punctul ăsta de vedere. Oricâte discuţii vor fi pe tema asta, voi face exact ce îmi dictează conştiinţa şi ceea ce cred că este corect pentru justiţie. De aceea am intrat şi în politică, de aceea am mers şi pe 10 august alături de diaspora în piaţă, de aceea am ieşit şi la Ordonanţa 13. Am ieşit pentru nişte principii şi sunt foarte ferm în poziţia pe care o am, alături de colegii mei din USR-PLUS”.

Săptămâna trecută, preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat nemulţumit că unele reforme nu au fost realizate de coaliţia de guvernare, arătând că aceasta funcţionează, dar nu perfect.