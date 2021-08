Orban, mesaj tranșant către Cîțu: „PNL are oameni de calitate în zona finanţelor. Noul ministru va fi numit de către BPN, Cîțu este obligat să accepte decizia!”

: „PNL are oameni de calitate în zona finanţelor. Noul ministru va fi numit de către BPN, Cîțu va trebui să accepte decizia!”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, susţine că nu a înţeles care este motivul pentru care premierul Florin Cîţu a decis să rămână interimar la Ministerul Finanţelor o perioadă lungă, având în vedere că partidul are numeroşi specialişti care ar putea prelua acest portofoliu.

Ludovic Orban arată că premierul este obligat să respecte decizia partidului şi să numească în funcţia de ministru al Finanţelor Publice persoana care va fi desemnată de către Biroul Politic Naţional al PNL.

„Eu am părerile mele, ştiu ce oameni de calitate avem şi în zona finanţelor avem mulţi oameni de calitate. Încă nu am avut o discuţie cu Florin Cîţu ca să aflu de la el ce preferinţe are el, în calitate de prim ministru. Cert este că va trebui să convocăm Biroul Politic Naţional să luăm decizia de desemnare a ministrului Finanţelor. Oricum nu am înţeles, la câţi specialişti de calitate avem în zona finanţelor, de ce a trebuit să prelungească atât de mult interimatul, pentru că noi avem oameni de calitate, buni profesionişti, liberali care sunt cunoscuţi, care puteau să gireze foarte bine…

Şi aici mi s-a părut oarecum… Florin, fost ministru de Finanţe, probabil a dorit să se întoarcă cât mai mult la finanţe şi probabil exact în perioada rectificării ca să poarte rectificarea amprenta lui ca şi premier”, a declarat Ludovic Orban, joi seară, la B1 Tv.

Întrebat ce se va întâmpla dacă premierul va refuza nominalizarea persoanei propusă de partid, liderul PNL a răspuns: „Trebuie să respecte decizia Partidului Naţional Liberal, este obligat, este premierul care reprezintă şi care este susţinut de PNL”.

În ceea ce priveşte creşterea economică, Ludovic Orban a susţinut că aceasta există, dar că trebuie analizate sursele acestei creşteri.

„Avem o creştere economică. Acuma, să te lauzi că avem o creştere economică numai tu, nu mi se pare corect. Avem o creştere economică, e cea mai mare creştere economică la nivel european, trebuie în schimb analizate sursele de creştere”, a mai afirmat Orban.