Premierul Cîțu îi pune la punct pe contestatarii săi: „Avem creştere economică de 13%. Cifrele arată că economia României a depăşit criza!”

Premierul Florin Cîțu a susţinut o declaraţie de presă la Palatul Victoria! Şeful Guvernului spune că România are o creştere economică de 13,6%.

„Sunt 27 de cetăţeni români care urmează să fie evacuaţi. Se fac demersuri care sunt la o fostă bază militară. Fac un anunţ improtant pentru totţi cetăţenii români care nu au vorbit până acum cu autorităţile.

Dragi români, avem 13% creştere economică, mai ales că am trecut împreună în contextul nefericit că economia globală a suferit cel mai rău în ultimii ani. În 2020, pentru a salva economia am propus o serie de măsuri. După cum ştiţi am fost singurul optimist şi nimeni nu avea încredere. Am promis că economia României va avea o creştere rapidă, în V. Fără voi, dragi români, nu aş fi reuşit. E cea mai ma creştere economică.

Indiferent de comentariile unora în spațiul public, această cifră atestă că mi-am făcut foarte bine treaba. Am spus-o și repet: guvernarea nu este afectată de campania internă din PNL. Pentru mine, interesul românilor este cel mai important. Eu aleg să construiesc.

De ce insist pe această temă? Deoarece guvernul a schimbat paradigma. E simplu, repet: întâi investim, apoi avem creștere economică, apoi rezultatele sunt împărțite românilor. Vrem să facem din România o destinație pentru investițiile cu valoare adăugată mare.

Dragi români, statul este partenerul sistemului privat. Banii nu sunt irosiți, ci folosiți eficient. Antreprenorul este un erou. Acesta este doar începutul. Vă rog să mai țineți minte că este posibilă o creștere economică de două cifre în acest an. Vă promit că până în 2024 voi face toate reformele pe care le-am promis. Va fi o provocare, dar este obiectivul nostru pentru viitorul țării.

În concluzie, îmi doresc să rămâneți alături de mine optimiști. Când nimeni nu avea speranță, această guvernare a venit cu soluții reale. Voi continua cu această abordare și voi demonstra românilor că pot avea încredere”, a spus Florin Cîţu.